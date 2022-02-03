女直播主抓包他偷吃！睡衣妹衣衫不整躲陽台辯：我來餵貓的

▲直播主跟丈夫吵架，跑回娘家。（圖／免費圖庫pexels）



記者柯振中／綜合報導

台北一名舞蹈老師、兼職女直播主蘇女與丈夫發生爭執，一氣之下搬回娘家，沒想到朋友提醒「家裡有別的女人」，回家果真抓到丈夫與陌生女子共處一室，對方只穿睡衣，且衣衫不整躲在陽台，後續還辯稱「餵貓」，氣得蒐證提告。士林地院審理後，判丈夫、小三連帶賠償40萬元。

依據判決書內容，侯姓女子是一名舞蹈老師，兼職網路直播主，2019年與蘇男登記結婚，婚後育有一女，2人住在新北市汐止，婚姻狀況相當融洽，不過因為補辦婚宴的問題，夫妻間發生爭執，蘇男告知「要重新提親」，於是侯女搬回板橋娘家暫住。

沒想到，侯女被朋友告知，有陌生女子出現在汐止住處的陽台，還發出洗澡聲響，頓時感到不對勁，2020年3月28日晚間回家查看，竟發現陌生女子的衣物、包包散落在主臥室，還有一名林姓女子只穿睡衣，且衣衫不整躲在陽台。

侯女詢問林女「妳是誰、為什麼在這裡」，都沒有獲得回應，2020年5月2日凌晨又收到朋友通知，丈夫與林女揪團到宜蘭玩，還在民宿中一起過夜，氣得她找來母親、徵信社人員與律師，開車前往抓包。

▼侯女不斷抓到丈夫出軌。（圖／免費圖庫Pixabay）



侯女到場發現，丈夫與林女衣衫不整，處在同個房間，過了3個月又抓到2人揪團到宜蘭、花蓮旅遊，過程中還牽手、摸臉與擁抱，氣得向2人提告。

對此，林女則辯稱，她住在高雄，只要北上旅遊或工作，就會找空房借住，當時會在2人同住的汐止住所，是因為把貓放在該處，「跑回來餵貓」，且除了她以外，還有另外2名朋友在場，侯女兩次跑回來，都沒有發現什麼踰舉的行為。

不過，法院傳訊蘇男的友人到案，蘇男友人卻指證，只要林女北上，2人就會睡在一起，出遊也會有牽手、擁抱等親密舉動，就是情侶關係。法院審理後判定，蘇男、林女侵害了侯女配偶權屬實，判2人連帶賠償40萬元，全案仍可上訴。

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