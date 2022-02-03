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社會 社會焦點 保障人權

夫找小三喊要3人行 　正宮「一直忍耐」結局曝光

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小美提告要求離婚。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣一名女子小美（化名）控訴，丈夫要求她和另名女子「三人行」，因此請求離婚。但男方反控，對方一直有外遇。法官認為，雙方分居超過4年，感情已屬淡薄，因此判准離婚。

判決指出，小美指控，她和丈夫小明（化名）2006年結婚，於2017年起分居至今，於未分居時，他曾威脅要自殺，彼此也曾發生肢體衝突。

小美說，且丈夫還曾經要求，「我跟他帶來的女人三人行，婚姻過程我一直在忍耐」，他的行為已令她難以繼續共同生活，因此請求離婚。

▼法官判准雙方離婚。（示意圖／翻攝免費圖庫xFrame）

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

小明則不同意離婚，他說，與妻子同住時，有煮飯還幫忙她做生意，但一直以來對方都有外遇，經常有男人找她，「我退休後，她要我把所有的錢給她，但那是要照顧我母親的錢。我母親過世後，她對我精神暴力、罵我、叫我去死，我才搬離。」他指，妻子找人跟他說，若同意離婚就給他130萬元，他不同意就被罵。

苗栗地院法官認為，雙方分居已超過4年，感情已屬淡薄，於審理期間仍不斷相互指責、攻訐；被告雖稱不希望離婚，然未曾論及如何挽回婚姻，而僅指稱原告外遇、施加精神暴力等語，難認仍有維繫此婚姻意願。

法官說，雙方已無正常夫妻間所應具備互信、互諒、互愛情感基礎，客觀上已難期待兩造繼續經營和諧幸福婚姻生活，因此判准離婚。全案可上訴。

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