　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆月領10萬「清空小倆口存款」　80K妻被離婚！網反讚神隊友

▲▼台灣銀行新鈔兌換step by step。量測體溫、填寫資料、排隊、臨櫃、點鈔、領取新鈔。（圖／記者湯興漢攝）

▲婆婆每個月領8-10萬出來。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和老公還是情侶關係時，就開始存錢進共同帳戶，怎料登記結婚半年後，震驚發現婆婆每個月都會領走8-10萬元，如今餘額僅剩千元不到；事後，隊友怕她被糾纏果斷提離婚，並承諾她的部分回全數歸還，最後人妻也甜蜜地說，「現在我們離婚了，但是重新開始，在自己的家。」

女網友在「靠北婆婆2.0」提到，在兩人交往時期，她是住父母買給她的套房，沒有房租壓力，所以月收80K的她，會留1萬多在身上，其餘存進和男友的共同帳戶裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當初，婆婆就經常伸手要錢，甚至開口每月給兩萬，讓她能跟朋友喝酒、吃飯；而她則跟隊友把話挑明，「你要給多少我不干涉，但我還沒嫁進你們家，我不出。」

後來兩人登記結婚，才隔一周婆婆便緊迫盯人，強硬要求他們搬回婆家住，還說「忤逆會下地獄。」結果同住後才是地獄的開始，婆婆先是要求她包辦家務，於是她將正職辭掉，改在家裡線上幫忙娘家的廣告公司，但對方就是百般挑剔，還到處跟別人亂講是非。

直到上個月，她好奇查看兩人的共同帳戶，怎料餘額竟不足1千元，「我們以為被盜領了，馬上致電銀行，結果銀行說從1年前開始，每個月都有人用存摺和印章去領，每次都領8到10萬。那是我第一次看到隊友氣到脖子爆青筋。」

▲▼ATM,領錢,提款,插卡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲她去查詢餘額，才發現戶頭剩不到1千元。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

眼看存款被清空，隊友罕見向自己的母親撂重話，質問「妳領我們的錢幹嘛？妳知不知道這是偷！」原本婆婆還不肯承認，直到隊友騙說看過監視器畫面，她才見笑轉生氣，反嗆「我是你老娘我為什麼不能領？你們有錢只顧自己就對了！」

最後，兩人回到她原本的租屋，隊友怕她被糾纏而提出離婚，同時也表明會和媽媽斷絕關係，而被領走的錢，他則會慢慢歸還。

對於婆婆的脫序行徑，原po超不齒，但也慶幸遇到神隊友，「隔天我們換電話號碼並開始跑手續，現在我們離婚了，但是重新開始，在自己的家。」

對此，網友們則紛紛回應，「一開始看妳寫文章的方式就覺得妳頭腦清楚，條理分明，看到妳的決定更是為妳高興」、「只是存款簿和印章怎麼在她手上」、「建議先刷存摺，看你老公實際存多少，再看是不是只有你存錢，為何他媽會知道你們存在那一本簿子、還有印章」、「非常好，老公很保護你」、「還好隊友並沒有愚孝」、「那個不是婆婆，那個是詐騙集團吧」。

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
《天之驕女》女星被爆「下海」價碼曝光！　本人親回應
老媽被洗腦「喝消毒水解疫苗毒」　群組對話曝光
快訊／宋智雅道歉了！　親筆信認「穿假貨是事實」
網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍
快訊／桃園今增14例！最新疫調足跡曝光
快訊／北市急發400封細胞簡訊！擴大採檢834人
快訊／中原大學今停課1天！　最新採檢結果出爐
快訊／明新科大確診女學生室友也染疫　校方宣布停課7天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／君悅酒店火災「濃煙狂竄」！業者156字聲明：無人員或房客受傷

台北最強鴛鴦鍋？麻辣控揭「3家神店」太過癮：牛奶湯底也好吃

桃園今一口氣增14人確診！中壢通天殯儀館、小北百貨列足跡

「沒確診被當異類！」　留美生曝現實風向：早晚會染疫

不斷更新／桃園群聚燒進校園！17所停課學校一次看　中原大學也復課

快訊／今預防性停課1天！中原大學採檢結果出爐

老媽被洗腦噴500「喝消毒水保命」　邪門組織曝光！網氣發抖

明新科大確診女學生室友也染疫　校方宣布停課7天全面清消

君悅酒店「點心坊B3」火災！警消出動上百人到場搶救　飯店稍晚發聲明

佛跳牆什麼食材最多餘？　網一面倒點名「它」：毀整鍋

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

楊超越遭罵「老阿姨.綠茶婊」高EQ回懟　酸民：關美顏...她戲精上身「你女友也沒關」

逐格動畫拍牛奶籃製作過程　湯匙輕壓釘子進木頭好療癒

快訊／君悅酒店火災「濃煙狂竄」！業者156字聲明：無人員或房客受傷

台北最強鴛鴦鍋？麻辣控揭「3家神店」太過癮：牛奶湯底也好吃

桃園今一口氣增14人確診！中壢通天殯儀館、小北百貨列足跡

「沒確診被當異類！」　留美生曝現實風向：早晚會染疫

不斷更新／桃園群聚燒進校園！17所停課學校一次看　中原大學也復課

快訊／今預防性停課1天！中原大學採檢結果出爐

老媽被洗腦噴500「喝消毒水保命」　邪門組織曝光！網氣發抖

明新科大確診女學生室友也染疫　校方宣布停課7天全面清消

君悅酒店「點心坊B3」火災！警消出動上百人到場搶救　飯店稍晚發聲明

佛跳牆什麼食材最多餘？　網一面倒點名「它」：毀整鍋

林俊憲嘆朱立倫自甘被深藍綁架　「要這樣何不讓張亞中當主席？」

永豐銀發財水限量3萬瓶！　下週三全台125間分行開搶

餅總休養心繫練習狀況　古林睿煬等驗收：我要變江少慶！

中信特攻主場4連勝並列第2　 競速主題週展示「牛魔王」

陳美鳳遭酸「整過頭」零修圖反擊！　曾被勸阻動刀：沒反對微整

馬桶藏秘密一沖水就香香的！？網友力推馬桶清潔球「沖水前後有不同香味」美式賣場獨賣快手刀購入

《天之驕女》林萱瑜被爆「下海」價碼曝光！　她氣炸：真是夠了

四肢僵住「石化望天」！　發福柴被爸媽逮捕量體重…瞬間變木頭狗

快訊／君悅酒店火災「濃煙狂竄」！業者156字聲明：無人員或房客受傷

20公噸恐怖農藥「白藥膏」去向不明　13黑心商認了：統統拿去賣

路透記者遭塔利班「殘忍分屍」 最後採訪曝光...用命換的照片！

生活熱門新聞

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

民瘋搶莫德納　醫超納悶喊「可是瑞凡」！揭關鍵2字

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？正解曝光

快訊／桃園7校預防性停課！4校採檢結果出爐

「吃西堤」一夜再增4確診　疫情恐大爆發？醫回3字

第3劑就打這2牌！怎選？　醫揭用「30歲」區分

若春節後爆全台疫情　醫喊「8字新生活模式」

快訊／確診女大生用餐！巨城藏壽司180人採檢結果曝

「Omicron指數級爆增」不遠了！　醫驚曝1數據：台灣最低

對面大樓驚見「肉色交纏」！工地老司機秒拿望遠鏡

西堤23人染疫　餐飲內用反爆棚原因曝

更多熱門

相關新聞

北漂女「日花100元」！出社會2年半存100萬

北漂女「日花100元」！出社會2年半存100萬

台北物價高得嚇人，存錢的速度根本就像月球漫步。不過一名北漂女才出社會2年半，靠著極簡生活加上投資理財，已經存到人生第一桶金，她並大方分享方法，鼓勵大家「目標這種事放在心中若有似無的執行著一定會成功的！」

提親因「小聘12萬」破局！網怒：婆婆不OK

提親因「小聘12萬」破局！網怒：婆婆不OK

名人婚變毀三觀！維護權益這樣做

名人婚變毀三觀！維護權益這樣做

被34D女友狠甩！24K店員怒轉行「兩年狂存117萬」

被34D女友狠甩！24K店員怒轉行「兩年狂存117萬」

8年家事都我做！他離婚獲賠6.5萬

8年家事都我做！他離婚獲賠6.5萬

關鍵字：

婆婆婆媳戶頭存款離婚神隊友存錢

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

快訊／新北本土+2足跡「橫跨北市」　士林、板橋遠百、新店家樂福

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

行人撞自強號　警方緊急處理中

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面