婆婆月領10萬「清空小倆口存款」　80K妻被離婚！網反讚神隊友

▲婆婆每個月領8-10萬出來。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和老公還是情侶關係時，就開始存錢進共同帳戶，怎料登記結婚半年後，震驚發現婆婆每個月都會領走8-10萬元，如今餘額僅剩千元不到；事後，隊友怕她被糾纏果斷提離婚，並承諾她的部分回全數歸還，最後人妻也甜蜜地說，「現在我們離婚了，但是重新開始，在自己的家。」

女網友在「靠北婆婆2.0」提到，在兩人交往時期，她是住父母買給她的套房，沒有房租壓力，所以月收80K的她，會留1萬多在身上，其餘存進和男友的共同帳戶裡。

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當初，婆婆就經常伸手要錢，甚至開口每月給兩萬，讓她能跟朋友喝酒、吃飯；而她則跟隊友把話挑明，「你要給多少我不干涉，但我還沒嫁進你們家，我不出。」

後來兩人登記結婚，才隔一周婆婆便緊迫盯人，強硬要求他們搬回婆家住，還說「忤逆會下地獄。」結果同住後才是地獄的開始，婆婆先是要求她包辦家務，於是她將正職辭掉，改在家裡線上幫忙娘家的廣告公司，但對方就是百般挑剔，還到處跟別人亂講是非。

直到上個月，她好奇查看兩人的共同帳戶，怎料餘額竟不足1千元，「我們以為被盜領了，馬上致電銀行，結果銀行說從1年前開始，每個月都有人用存摺和印章去領，每次都領8到10萬。那是我第一次看到隊友氣到脖子爆青筋。」

▲她去查詢餘額，才發現戶頭剩不到1千元。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

眼看存款被清空，隊友罕見向自己的母親撂重話，質問「妳領我們的錢幹嘛？妳知不知道這是偷！」原本婆婆還不肯承認，直到隊友騙說看過監視器畫面，她才見笑轉生氣，反嗆「我是你老娘我為什麼不能領？你們有錢只顧自己就對了！」

最後，兩人回到她原本的租屋，隊友怕她被糾纏而提出離婚，同時也表明會和媽媽斷絕關係，而被領走的錢，他則會慢慢歸還。

對於婆婆的脫序行徑，原po超不齒，但也慶幸遇到神隊友，「隔天我們換電話號碼並開始跑手續，現在我們離婚了，但是重新開始，在自己的家。」

對此，網友們則紛紛回應，「一開始看妳寫文章的方式就覺得妳頭腦清楚，條理分明，看到妳的決定更是為妳高興」、「只是存款簿和印章怎麼在她手上」、「建議先刷存摺，看你老公實際存多少，再看是不是只有你存錢，為何他媽會知道你們存在那一本簿子、還有印章」、「非常好，老公很保護你」、「還好隊友並沒有愚孝」、「那個不是婆婆，那個是詐騙集團吧」。