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30K男被資遣「才知爸媽藏富24年」　曝超狂月收：想耍廢！網虧爆

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名24歲男原本月領3萬多，完全不敢想結婚買房的事，直到前陣子被公司資遣，他才震驚得知家裡有在收租，且每個月高達60萬元，不禁萌生耍廢念頭。對此，網友們一面倒狂噓，直言「沒到手都不算，自己賺比較實際。」

網友在Dcard提到，母親是家庭主婦，父親則在一間小公司上班，每周上4-5天，從來沒加過班，都是準時回家吃晚餐，「我一直以為我們家不有錢，所以也都很省，考到私立大學的時候還很愧疚，但爸媽沒讓我背學貸，也正常給我1萬多的生活費，叫我大學好好玩，快樂最重要，不要留級就好。」

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雖然他準時畢業，不過大學期間狂翹課、跑夜店、談戀愛，當兵完也只找了3萬多的工作，所以根本沒想過結婚、買房，加上前陣子因疫情被公司資遣，更讓他對生活感到絕望，「沒想到回家後我爸媽才跟我說，原來爺爺有留下一棟大樓，所以每個月都有60萬左右的房租可以收，爸爸工作純粹是為了打發時間。」

▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

這番話讓他有些衝擊，但也坦言「原本的看法是父母有錢不關我的事，要靠自己，但後來想想他們的錢存著也是留給我，只要不是作奸犯科，他們都不會管我花錢，最近想說原地跟女友結婚，然後遊山玩水一輩子，但這樣好像又有點廢。」

對此，大多網友吐槽，「沒到自己手上，都不是自己的」、「看來你對有錢的定義有頗大的誤解，就不戳破你的美夢了」、「很快就會家道中落了」、「覺得你想唬爛，但又唬不出個所以然」、「沒到手都不是自己的+1，自己賺比較實際」、「哪天爸媽不爽把錢全部捐出去，一毛都沒有」。

不過也有人中肯表示，「一個月60萬的被動收入是非常強的，而且說不定還不用繳稅，這跟月收入60萬的高階上班族，是完全不同的概念」、「靠自己才不會倒，什麼收租都有可能一夜變掛，自己有專業有工作，才能真的安穩一輩子」、「我也是大學才知道家裡有錢，可是我爸媽還年輕阿，要拿到遺產至少60歲以上了，在這之前，你爸媽賺多少錢也跟你沒關係，頂多知道你爸媽不需要你的養老費而已」。

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