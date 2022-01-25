退休董娘遭詐1200萬！「螞蟻搬象」轉帳400次　首腦8萬交保了

記者張君豪／台北報導

刑事局25日宣布破獲一起假冒戶政事務所人員以電話詐騙民眾案件；一名家住大安區70多歲退休董娘，去年9月接獲戶政事務所人員來電，指控她協助歹徒冒辦身分證，把電話轉給假警官、法院主任，誣陷她涉入刑案需監管名下財產，要求婦人天天回報行程並交出提款卡帳號密碼，老婦交付後不久發現帳戶內1200萬元存款遭提領一空，才驚覺遭詐騙報警求助。

▲台北市大安區某公司退休董娘遭假檢警詐騙逾1200萬元，刑事局25日宣布破案逮捕4名詐騙集團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊接獲報案後展開調查，發現歹徒心思細膩，不僅挑選監視器死角地點收取老婦提款卡，刻意透過讀卡機及電腦網銀轉帳，過程不使用ATM，規避提款機監視器監控，詐騙集團再透過第三方支付公司申請虛擬帳號規避警方追查金流。

▲台北市大安區某公司退休董娘遭假檢警詐騙逾1200萬元，刑事局25日宣布破案逮捕4名詐騙集團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

存款經過第三方虛擬帳戶轉匯，歹徒使用「螞蟻搬大象」方式，操作網銀以每次匯款3萬元上限支付方式，前後匯款超過400次搬運被害人帳戶內逾1200萬元存款，並造成警方追查斷點；過程中歹徒還假冒偵查隊長，每天要董娘安全回報，董娘帳戶約1500萬元存款，最後因公司會計機警通知銀行止付，保下董娘該帳戶內僅剩240萬元。

▲台北市大安區某公司退休董娘遭假檢警詐騙逾1200萬元，被害人誤信詐騙集團、天天回報安全並配合匯款讓檢警哭笑不得。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊另闢蹊徑，從網銀銀行端及第三方支付公司匯款資料，掌握該犯罪集團首腦是李姓主嫌（40歲、經查有詐欺前科）警方蒐證完成後持士林院檢核發拘票、搜索票執行搜索行動，當場逮捕該集團主嫌等4名共犯成員。

行動中並當場查扣現金211萬元贓款、人頭金融卡、存摺、印章、點鈔機、工作機、監視器主機、毒品咖啡包15包等贓證物，警方偵訊後依觸犯刑法詐欺罪、違反洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦，李嫌訊後檢察官裁定8萬元交保候傳。

【其他新聞】

►獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹 保險公司成冤大頭

►獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝 生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬



►涉助產婦詐保3000萬 禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

►快訊／禾馨集團涉詐保數百萬 檢警搜索5診所約談營運長