竹聯幫明仁會開放詐騙犯「加盟」　刑事局掃蕩北市3機房

記者張君豪／台北報導

刑事局26日宣布偵破竹聯幫仁堂明仁會成員經營假交友投資詐騙集團，該局偵二大隊接獲線報，發現明仁會為籌措幫派經費，對外開放加盟成員、加入後可組織成立詐騙機房，警方接獲線報後會同新北市海山、中和、台北市信義警分局、刑警大隊共組專案小組，報請新北地檢署惟股檢察官朱柏璋指揮偵辦，10日收網逮捕蔡姓主嫌等12名集團成員。

▲刑事局26日宣布破獲竹聯幫明仁會成員開設詐騙機房逮捕12名成員。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

專案小組追查，發現該竹聯幫明仁會詐騙機房，透過盜取女網紅、小模性感圖片成立IG帳號，隨機物色可能遭詐騙的男網友攀談，透過網路話務手介紹投資群組，並由幫眾成員扮演投資者鼓吹獲利豐厚，讓陷於戀愛陷阱飄飄然的男網友出錢跟隨歹徒飾演的「投資老師」投資虛假虛擬貨幣交易，警方粗估該機房經營約2周獲利超過百萬。

專案小組10日發動搜索、同步攻堅明仁會該案位於台北市大同區、中山區詐騙機房，當場逮捕在場的楊姓主嫌等10名涉詐成員，並查扣新台幣3萬4千餘元、手機29具、電腦32台、螢幕45台等贓證物，並同步拘提該幫幕後蔡姓主嫌、邢姓幹部到案。

落網黑幫成員否認詐欺，並辯稱是到機房找朋友「根本不知道是詐騙機房」，由於卸責謊言太離譜，藐視檢警判斷能力，警訊後依觸犯詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後認為明仁會幫眾到案態度惡劣，復訊後裁定楊姓、蔡姓、邢姓幹部等6人羈押禁見，其餘詐騙機房成員裁定3至10萬元交保候傳。

▲刑事局26日宣布破獲竹聯幫明仁會成員開設詐騙機房逮捕12名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊發現，竹聯幫明仁會近年為擴大獲利，主要幫派活動均從事網路詐欺，除騙台灣人外也詐騙東南亞華僑，警方追查發現該機房曾吸引3名馬來西亞華僑投資，黑幫把詐騙觸角延伸到國外，其中一名台籍被害人因追求盜圖的假美女，未經深思下就匯款25萬。

警方調查，竹聯幫明仁會為擴大幫派勢力及營利模式，改採鬆散入會規定，歡迎曾經營詐騙集團產業的詐欺前科犯以加盟方式入會經營詐騙機房，想藉此擴大幫派金流，刑事局接獲情資後在短短2周內迅速搗破該幫3處詐騙機房，以行動表態：打擊詐騙犯罪就是掃蕩黑幫。

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