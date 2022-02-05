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烤肉爐打開驚見「一截小腿」　他嗨翻當成搖錢樹！9年後下場超慘

▲▼ 美國男子威斯南特 （Shannon Whisnant）在二手烤肉爐裡發現一截人類小腿。（圖／翻攝臉書John Wood Finders Keepers Documentary、John Wood）

▲威斯南特在二手烤肉爐裡發現一截人類小腿。（圖／翻攝臉書John Wood Finders Keepers Documentary）

記者吳美依／綜合外電報導

美國北卡州居民威斯南特 （Shannon Whisnant）購入二手烤肉爐，回家後打開一看，裡面竟有一截「木乃伊化」的人類小腿。他靈機一動把「斷腿」當成噱頭，公開展示收費，販賣T恤等周邊商品，一舉成為全國熱門話題；即使被法院下令物歸原主，卻仍沉迷於爆紅快感、無法自拔，行徑越來越脫序，最終與妻子離婚，孤獨病逝。

▲▼ 美國男子威斯南特 （Shannon Whisnant）在二手烤肉爐裡發現一截人類小腿。（圖／翻攝臉書John Wood Finders Keepers Documentary、John Wood）

▲威斯南特販賣的周邊商品。（圖／翻攝臉書John Wood Finders Keepers Documentary）

2007年，威斯南特聲名大噪後，引來失主的注意。原來，小腿主人伍德（John Wood）曾是癮君子，3年前墜機被迫截肢，同行父親也不幸喪生，此後決心戒毒，並向醫院要回斷肢、進行防腐處理，當成大難不死的紀念品；他之後卻毒癮復發，把小腿隨便塞進烤肉爐，遺忘在租借倉庫裡，最後因長期未繳租金，導致裡面的物品全被拍賣。

伍德主動聯繫，希望取回小腿，卻遭到重重刁難，導致毒癮更嚴重，甚至一度散盡家財、無家可歸。威斯南特彷彿著了魔，把積蓄及薪水都投入自我行銷，毫無節制，最後因此與妻子離婚。

▲▼ 美國男子威斯南特 （Shannon Whisnant）在二手烤肉爐裡發現一截人類小腿。（圖／翻攝臉書John Wood Finders Keepers Documentary、John Wood）

▲伍德成功取回小腿，並且製作成標本。（圖／翻攝臉書John Wood Finders Keepers Documentary、John Wood）

2008年，法官馬錫斯（Judge Greg Mathis）裁定，威斯南特必須歸還小腿，但伍德也需賠償當年未繳納、之後由威斯南特支付的5000美元倉庫租金。後來，伍德成功戒毒，找到工作與一生摯愛，還獲得好心的獸醫協助，把小腿做成標本，永久保存。

儘管威斯南特失去了小腿，卻仍渴望成為鎂光燈焦點，持續受訪、上節目甚至銷售周邊，與病態肥胖抗爭多年後，2016年11月心臟病發身亡。

 

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