撕春聯有眉角！3禁忌碰不得　專家曝「最佳張貼時間」

▲農曆春節到來，許多人都會在門口貼春聯。（圖／記者張菱育攝）

記者陳怡靜／綜合報導

新年新氣象！迎接農曆新年的到來，家家戶戶總會在門口貼上春聯沾喜氣，也象徵除舊布新的意義。大部分人都知道貼春聯的習俗，如：大門口不倒貼春聯、門口春聯要貼單數，以及仄起平收等，往往忽略了撕春聯其實也有要注意的「眉角」，才不會觸犯禁忌，以下就幫大家整理出3點說法。

一、整年說

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由於春聯有喜慶吉祥的寓意，因此民間流傳「舊」春聯必須等到新的一年貼春聯時，才能拆下並貼上新的，有「辭舊迎新」的意義，整年都會帶著好福氣。值得注意的是，若是一年中春聯出現破損，一定要及時修補，千萬別放著不管。

二、過節說

古代民間流傳有一頭名叫「年」的野獸，村民為了對抗年獸，便利用牠害怕聲響、火光和紅色的弱點，藉由放鞭炮、貼春聯和掛紅燈等驅趕年獸，直到年過完後，就能將春聯撕下。至於拆下的時間，就依照各地「過完年」的定義有所不同，有些地方認為農曆「正月十五」元宵節算年節結束，也有「二月二」龍抬頭才算過完年。

三、自然脫落說

意即將春聯貼上後，不用特別去管它，任憑風吹雨淋日曬，自然破損出現脫落情況，便可直接將春聯撕下。

▲不只貼春聯有禁忌，撕春聯也有要注意的「眉角」。（圖／記者張菱育攝）

至於貼春聯時機，民俗專家楊登嵙表示，最好的時間是「除夕早上6點到中午12點之間」，因為這段期間內陽氣最旺，把舊春聯撕下來，「撕破」代表除舊佈新，而中午12點之後要拜祖先和地基主，所以除夕的中午12點之前最適合貼春聯。