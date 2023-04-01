瘋出國！清明首日旅客擠爆桃機　運量逾10.3萬「破春節紀錄」

▲清明連假首日桃園機場旅客破10.3萬人，打破春節紀錄。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

清明連假今(4月1日)，由於有5天連假，不少國人瘋出國，讓桃園機場今擠爆，久違的人山人海畫面再現，根據桃園機場公司人數預報，今出入境、轉機過境等旅客共有10.3萬人，其中出國有5.1萬人，不但刷新春節紀錄，也創下疫情後新高紀錄，桃機呼籲提早2.5到3小時到機場。

桃園機場公司表示，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場今(2023)年清明連假疏運期間(3月31日到4月6日)，出入境高峰將落在清明連假首尾兩日(4月1日、4月5日)，預估高峰逾10萬人次，是繼今年春節連假突破8萬3千人次後再創新高。

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其中根據桃機人數預報系統顯示，今天出入境、轉機和過境等總旅客量為10萬3682人，其中光出境有5萬1856人，顯示不少國人趁清明5天連假出國。

另3月31日為例，依據航班運量整點人數預報系統，出境4萬6690人次，約為入境3萬5845人次的1.3倍，再加上轉機1萬5756人次，全日9萬8291人也逼近10萬人次大關；出境高峰落在6時到11時有9953人次，次高峰為13時到16時有5742人次。

桃園機場公司表示，為掌握各整點之入、出境及轉機人數，執行人流動線監控，並因應入出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢查驗服務能量及增加餐飲供應，協助旅客順利通關，同時呼籲旅客因人潮眾多，可提早2.5至3小時抵達機場，團體旅客可利用第二航廈南北側5樓團體旅客等候區集合，希望每位旅客都能順利開心出遊。