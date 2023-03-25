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清明掃墓13禁忌曝！「這3類人」不宜前往　做1事恐招惹亡靈

（圖／侯世駿攝）

▲清明掃墓有些禁忌要特別注意。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

清明節即將到來，不少人已陸續返鄉掃墓祭祖，命理師楊登嵙指出掃墓有13項禁忌，以及該注意的事項，若不小心觸犯可能導致運勢變差，甚至健康會出現狀況，其中以踐踏別人墳墓最為嚴重，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，會被視為不敬且易招惹亡靈，同時特別點出「有3類人」不宜去掃墓。

1、掃墓時間： 

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掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前，完成清明拜山活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

2、祭拜供品：   

準備先人生前喜歡吃的東西，白色菊花是最適合的，帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜；鳳梨、香蕉（台語：亡者一直來。）不宜祭拜祖先，葡萄、龍眼一整串的也不宜，以免一整串不詳發生，但剪開就沒關係，而這些水果祭拜神明卻很好。

3、穿著不宜大紅大黑：   

盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。

4、孕婦不宜掃墓：   

墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。

5、7歲以下不宜掃墓：   

7歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。

6、重症患者不宜掃墓：

重病患者、大病初癒或剛動完手術的人，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

7、經期來不可踩在墓塚之上：   

女性經期來不可踩在墓塚之上，以免對自己及祖先產生負面影響。

8、禁止嘻笑怒罵、大聲喧嘩：   

墓地是陰靈的安居之所，故不可嘻笑怒罵、大聲喧嘩，口出穢語，亂跑亂跳，隨處小便，這樣做不單對自己的先人不尊敬，更對附近的靈體構成滋擾。

9、不可褻瀆亡者：   

對亡者的美醜或墓穴設計品頭論足，會被視為褻瀆，很可能會惹一身麻煩回家。

10、不能踐踏別人墳墓：   

不能踐踏別人墳墓，若因無通道，必須踩到別人墳墓，盡量要走邊緣，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，視為大不敬，易招惹亡靈。

11、不宜照相時將其他墳墓拍進畫面：   

謹慎在先人墓地照相，無論是掃墓者自身合影，還是掃墓者與墓地合影，不宜照相時將別人家的祖先、牌位、墓碑等也入鏡，侵犯到其他人。

12、不宜直呼名字：   

不要直呼全名，叫綽號或偏名，以免被邪穢干擾。

13、掃墓後洗淨：   

墓園區較陰，有晦氣，細菌也較多，掃墓結束後進家門前要先到附近公廁洗淨雙手及鞋子上的泥土，回家後也要立刻換衣，千萬不要讓掃墓穿的衣服放過夜，汙染家中好氣場。如果掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，掃墓回家後身體不適，要到廟裡求淨符淨身，情況嚴重要請法師處理。

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