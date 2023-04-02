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3種人清明節別掃墓！命理師曝「10大禁忌」　冒犯好兄弟快做1事

▲▼新北市樹林生命園區，民眾清明祭祖，配合防疫也都自主戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲謝沅瑾提醒，掃墓有10大禁忌要小心。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

清明連假已經開始，不少民眾會回到老家掃墓緬懷祖先，但也有禁忌要小心。命理老師謝沅瑾先前就分享清明節的10大禁忌，提醒有3種人最好避免參與祭祖，在祖墳附近走路也要注意，否則一不小心可能踩到別人的墓，就會招惹到好兄弟，恐會有不好的影響。

1、孕婦避免參加

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►靈學上來說，胎兒元神比較弱，如果到墓地遇到不好的凶神惡煞，可能會產生一些影響。

►科學角度來看，墓地大多都在山坡上，走路容易滑倒，所以應該儘量讓孕婦避免碰撞，以免動到胎氣。

＊如果孕婦一定要到場祭拜，民俗上建議，可以用紅繩繫在肚子上一圈，以此來保護胎兒，避免受到影響。

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲儘量不要帶嬰兒去掃墓。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

2、嬰兒避免參加

►靈學上來說，嬰兒元神比較弱，擔心他們受到驚嚇，回家會很難入睡，晚上容易哭鬧、發高燒。

►科學上認為，掃墓要來回奔波，嬰兒可能因為恐懼或害怕，再加上有溫差、吵雜、味道、味道、風雨等方面問題，對嬰兒容易造成健康的影響。

＊若是萬不得已，一定要把寶寶帶去掃墓，民俗上建議，可以在包巾、衣領上，用紅色繩子縫上卍字用來保護嬰兒。

3、6歲以下小孩避免參加

►靈學上來說，小孩子容易看到異象，可能會導致驚恐，晚上容易做惡夢，或是小孩子調皮，行為言語、動作可能在無意間得罪好兄弟。

►科學上來說，6歲以下小朋友對於墓地的環境，內心容易產生畏懼和驚恐。

＊民俗上建議，如果在現場真的不慎冒犯到好兄弟，長輩要立刻進行道歉的動作，務必要多加小心。

4、不要隨地大小便

►靈學上來看，隨地便溺可能會冒犯到好兄弟。

►以科學來說，在野外上廁所，附近可能會有蚊蟲，就會被叮咬，或是因為環境不乾淨導致出現病痛。

＊民俗上建議，如果當下真的內急需要解決，當下記得先說不好意思、抱歉、請借過，結束之後也要請好兄弟諒解，也要多留意附近的地形樣貌，以免無形中得罪。

5、說話注意禮貌、避免挑釁或誇讚

►靈學上來看，有些人會對往生者的照片稱讚「很年輕、好帥、好漂亮」，或是感嘆「好可惜」，雖然看起來是說好話，但可能冒犯到好兄弟，就可能被纏上。

►科學上來說，在特殊場合情緒容易出現起伏和影響，到墓地就必須更謹慎和注意，避免受到影響。

＊如果不小心冒犯了，民俗上建議，一定要立刻道歉，才能避免受到後續干擾。

6、勿說詛咒或預言

►靈學上認為，在墓地現場如果說出「危險、夭壽、你這要死了、快走」等話，民俗上有許多剋應故事，通常容易靈驗，成真。

►科學角度認為，有時候暗示的效果在某些地方會比平時更強大，可能影響到當下的情緒，或是有心理作用導致自己放不下，就會產生影響。

＊民俗上建議，不慎說出這些話後，記得一定要道歉，可以說「不好意思，我就是亂說話」、「小孩子童言無忌」等。

7、忌諱叫人全名

►靈學上來說，叫全名可能被好兄弟記住，導致容易被跟上。

►科學角度來看，被叫全名通常容易緊張，尤其是在特殊環境下，更會產生心理、潛意識上的影響。

＊民俗上建議，如果真的要叫對方，可以改叫小名、乳名或是藝名都可以。

▲▼清明節掃墓。（圖／資料照／新北市政府）

▲掃墓時儘量避免鮮豔衣物。（資料照／新北市政府）

8、避免穿著鮮豔衣物

►靈學上認為，穿太過鮮豔的衣服容易引起好兄弟注意，或是惹得祂們不高興。

►科學上來說，穿著太鮮豔容易引起親戚不滿，覺得不夠莊重，造成不好的觀感。

＊民俗上建議，掃墓時儘量穿著樸素、保守的衣服，也可以避免到戶外容易被蚊蟲、蛇類攻擊，穿著方面務必須小心。

9、勿踩凸起來的土堆或石塊

►靈學上來看，這可能是無名墓、老墳，或是尚未取名的早夭嬰兒的墳墓，如果踩到就會招惹到好兄弟。

►科學角度認為，山區地形高低不一，還是建議走較為平坦的路，避免摔倒。

＊民俗上建議，如果真的不小心踢到或踩到，務必立刻道歉，說「我不是故意的，如果有得罪的地方，請多多包涵」，避免後續惹出麻煩。

10、避免踩到墓龜、金爐或墓碑

►靈學上認為，踩到這些地方容易得罪、招惹到墳墓的主人，也很不尊重好兄弟。

►科學上來說，可能會被人認為沒禮貌或沒同情心，這行為也算是破壞別人財產物品，如果剛好被對方家人看到，可能會造成糾紛或不愉快。

＊民俗上建議，如果要跨過去或不小心踩到，建議發自內心跟墓地主人道歉，就可以避免一些影響。

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關鍵字：

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