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清明掃墓12大禁忌！命理師示警「供品千萬別插香」孤魂野鬼會來搶

▲▼土葬,墳墓,環保,掃墓,祭祖,祖先。（圖／記者周宸亘攝）

▲清明祭祖禁忌多，命理師提醒「供品千萬別插香」。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

清明連假到來，許多人陸續返鄉掃墓，但祭祖其實有不少禁忌。為此，命理老師湯鎮瑋特別在臉書分享一系列「掃墓禁忌」，提醒大家千萬要注意。

一、不要亂講話

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例如輕浮亂開玩笑，或對墓碑上的內容品頭論足。

二、不要亂吃東西

三、不要白目亂嚇人

墳墓屬於陰氣比較重的磁場，所以當人陽氣不足，可能真的會「人嚇人，嚇死人」。

四、不要惡意拍別人的背

我們人都有「三昧真火」，以免亂拍「拍熄」。

五、不要直呼別人的全名

墳墓是陰氣比較重的場所，你無法得知被呼喊者的磁場是什麼狀態，無論直呼全名或應答，都是不太好的行為，最好是以觸碰手臂或口頭喊話「欸欸欸」的方式來替代。

六、不要拍照

只要家族沒有不能合照的禁忌或忌諱，就可以不用太去在乎，但如果是打卡自拍網美、網帥照，最好避免。

七、掃墓完不要直接回家

跟參加別人的告別式是相同道理，盡量在回家之前，先去人潮比較多的地方，像是百貨公司、花園或是陽光充足的地方，先繞完一圈再回家。

八、掃墓後不要直接去醫院探病

掃墓後也不要直接去醫院探病，但如果必須去探望親友，建議先做好除穢，因為生病的人本身磁場跟體質本來就比較弱了，你也不曉得自己掃墓後帶了什麼磁場和病菌離開，所以要特別注意。

九、掃墓後不要隨便抱別人的小嬰兒

十、沖太歲的生肖不要去掃墓

犯太歲生肖屬兔，正沖太歲屬雞，偏沖屬鼠、馬、龍。這五個生肖的人，如果沒必要或沒被家族強迫規定，最好選擇不去掃墓，尤其是孕婦、小朋友或嬰幼兒，畢竟墳墓的磁場沒有那麼安定。但如果真的得去，建議身上戴個平安符。

十一、不要踩到別人的墳頭

看到小山丘或是小土堆，如果不確定就不要好奇心去踩，也不要吐痰或吐口水到別人的墓碑，或隨地大小便。或許這是很基本的禁忌，但每年往往還是有很多人去犯到這個禁忌，尤其是男生在野外有時圖個方便，事後可能就會受影響。

十二、不要把香插在供品上

湯鎮瑋指出，清明掃墓的供品和農曆七月普渡不同，千萬不要在供品上面插香，因為把香插在供品上面，通常是農曆七月施食、佈施給「無形眾生大眾」，十方無主孤魂就會來享用，所以若在清明供品上插香，可能會變成一個「爭搶的局面」。

如果是拜家族，就要把香插在香爐裡，代表這些供品是你後代子孫的心意，專門供給自己祖先跟親人。

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