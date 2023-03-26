嚴守家規「不吃牛」20年！外公突點牛肉麵破戒　他聽1句話崩潰了

▲外公點了一碗牛肉麵，讓原PO當場看傻。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

牛在傳統農業社會中是重要夥伴，因此很多人都不吃牛肉。一名網友表示，外公家以前就是傳統農家，所以一直以來他也跟著不吃牛肉，已經嚴守家規20幾年了。未料日前和外公出門的時候，對方竟點了一碗牛肉麵，還說「都什麼年代了」，讓他當場傻眼，直說「我這20多年來到底為的是什麼？」

原PO在PTT發文表示，媽媽娘家是傳統農家，從小被外公教育說牛很辛苦，所以有「不能吃牛肉」的家規，他們家也已經習慣這個生活，全家僅有漁村出身的爸爸會吃牛肉。雖然媽媽總說如果有意見就去找外公抗議，不過他不敢亂說什麼，於是嚴守這個規定20幾年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過上個月原PO陪同外公一起去參加老家親戚的婚宴，中途去吃午餐時，對方竟然走進了一間牛肉麵店。他原以為應該是外公想吃水餃類的餐點，未料對方卻幫他點了一碗牛肉麵，讓他相當吃驚，問道「可是……不是不能吃牛嗎？」結果外公還不以為意地說，「都什麼年代了，誰會在意這種小事情？」

原PO聽到外公的回答當場傻眼，心想「不是啊，在老家您老人家做主，您不介意這種事情早點說啊」。他也透露，每次家人要幫外公祝壽訂餐廳，都會特別注意避免牛肉菜餚，不過現在聽到外公的一席話，讓他不禁崩潰表示「我這20多年來也從善如流，到底為的是什麼？」

不少人看到後紛紛笑說，「錄影起來發家族群組，應該會很歡樂」、「不錯啦，你外公跟我對那些不吃牛的人想法一樣」、「家族聚餐時上牛肉嚇死大家」、「這真的好好笑，看來外公威望很重」、「我外婆也不讓我吃牛，可是我依舊從小吃到大」、「外公疼你，想讓你吃牛肉，懂嗎」、「外公表示：誰叫你不早點問」。