新竹6小時連8震！氣象局：異常密集要注意「不排除有更大地震」

▲新竹峨眉鄉過去6小時連續發生8起地震，最大規模達3.7。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹地區民眾注意！今（4日）是大年初四，但新竹地區從早上10點44分起到剛剛15時42分為止，6小時內接連發生8起小區域地震，震央都在新竹縣峨眉鄉，最大兩起規模達到3.7，由於8起地震深度都不到10公里，新竹地區民眾都可明顯感受到上下搖晃，並有民眾聽到地鳴聲音，其中竹東最大震度達到4級，峨眉也有3級，苗栗2級，桃園、宜蘭也有1級。

也因地震頻繁，中央氣象局地震測報中心表示，接到不少新竹地區民眾來電反應，地震時聽到地鳴或打鼓的聲音，也出現上下搖晃的情況。氣象局局長鄭明典也在臉書貼文：「連續幾次了！」

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▼新竹峨眉鄉過去6小時連續發生8起地震。（圖／記者許敏溶翻攝）

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，以往該地區地震不多，以今天地震的震央為中心半徑15公里之內，過去30年僅有62起規模3以上地震，最大也僅有規模4、共3起，等於平均1年約只有2起，但今天卻一連發生8起，的確是比較頻繁，「要特別注意」，不排除有更大地震發生，氣象局會持續觀察並嚴密監測。

至於附近是否有相關斷層，陳國昌指出，在1935年時出現新竹烈震，當時和新城斷層有關，但今天的群震是否跟新城斷層有關，氣象局還沒辦法確定，只是過去該處地震活動的確不多，現在出現密集小地震，的確是比較異常。