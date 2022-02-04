冷氣團報到！三特報齊發「這些地區探10度↓、玉山有機會降雪」

▲若水氣與低溫配合，玉山今天有望再降雪。（圖／玉山氣象站提供）

記者許敏溶／台北報導

今（2/4）是大年初四，但老天爺卻不賞臉，氣象局今天上午已發布大雨特報、陸上強風特報、低溫特報，中央氣象局指出，今起到初六（2/6）受到大陸冷氣團影響，今天越晚越冷，今晚至明(5日，初五)上午苗栗及金門局部地區有10度以下低溫，玉山、合歡山等3500公尺以上高山有機會降雪，請民眾注意保暖。

▼氣象局針對苗栗、金門發布低溫特報，提醒將有10度以下低溫。（圖／氣象局提供）

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受到東北風影響，氣象局已在今天上午已針對新北、台北、基隆等3縣市發布大雨特報，提醒基隆北海岸、新北市地區(汐止)及台北市山區有局部大雨發生機率；另因東北風增強，氣象局在今天上午也針對桃園以南等14縣市發布陸上強風特報，提醒今天中午起，桃園至台南、東部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾特別注意。

▲▼氣象局發布大雨特報、陸上強風特報。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員林定宜上午指出，原預估這波冷空氣為東北季風或大陸冷氣團，因冷空氣比預估強，上午預報正式升格為冷氣團，今起到初六（2/6）受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷，有機會出現10度以下低溫，預估今晚到明晨是這波冷空氣最強時刻，所以今天「越晚越冷」，氣象局已針對金門、苗栗發布低溫特報，提醒有10度以下低溫，請民眾注意。

由於今天水汽較多，林定宜分析，包括玉山、合歡山、大雪山等3500公尺以上高山，若水氣與低溫配合，有機會降雪，明天起水氣減少，降雪機率就降低。

▼玉山今天有機會降雪，圖為氣象站在大年初一降雪。（圖／中央氣象局提供）

至於天氣部分，林定宜說，今天水氣稍多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，明起到至6日（初六）清晨，東北部仍有局部短暫雨，桃園以北、花東也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。



林定宜指出，預估6日白天起大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，剩下大台北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，另預估受輻射冷卻影響，2月5、6日這兩天，中南部最低溫約12至13度，沿海空曠地區下探10至11度，北部低溫約14度，也請民眾注意保暖。