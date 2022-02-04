快訊／10級強風來了！連3天探10℃地區曝　下波鋒面掃過溼全台

記者陳俊宏／台北報導

今天（4日）是大年初四，也是24節氣中的「立春」。天氣風險公司天氣分析師李知航表示，今起3天中南部早晚有輻射冷卻的加乘作用，空曠地區低溫可以來到10度左右；開工日下半天有鋒面通過，預估全台灣都會有明顯的降雨。

▲今以迎風面降雨為主。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局今對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今中午起桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局也對苗栗縣、金門縣發布「低溫特報」，今至周日清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至周六上午苗栗及金門局部地區，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

▼今晨0時至9時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



李知航指出，今天冷氣團南下，雨勢的部分剩下迎風面的桃園以北、東半部沿海有短暫陣雨，其它各地都是多雲的天氣；預估今天一整天北部都是陰陰冷冷的天氣，中南部在下午過後有機會逐漸撥雲見日，但早晚仍冷，且要注意沿海、空曠地區風勢很大。

李知航說，預估像今天這樣類似的天氣會持續到大年初六，也就是收假日，這三天的天氣都是受到這波冷氣團的影響，而且挾帶的水氣比較多，在大台北、宜蘭、花蓮都比較容易下雨，宜蘭、基隆北海岸的雨勢比較持續，其它地方則是偶有短暫陣雨，降雨空檔較多；而在桃園以南、中南部則是維持晴時多雲的穩定天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



李知航分析，氣溫上這三天也都是類似的型態，北部、東半部全日偏冷，低溫約13-14度；中南部早晚有輻射冷卻的加乘作用，低溫11-12度，空曠地區低溫可以來到10度左右，但在白天有陽光照射下，氣溫可以回升至20度以上，穿著上要注意日夜溫差。

李知航表示，下一波的天氣變化落在初七，在開工日的下半天有鋒面通過，預估全台灣都會有明顯的降雨，在鋒面通過後又是一波東北風增強，再稍轉涼的變化；進入到春季後天氣的節奏會逐漸加快，春雨神出鬼沒，要記得追蹤最新的天氣預報。