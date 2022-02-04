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北北基大雨！今「立春」強冷空氣襲探10℃　下波全台變天時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今水氣較周四減少。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（4日）是大年初四，也是24節氣的「立春」。氣象專家吳德榮提醒，今天強冷空氣南下，愈晚愈冷，周六清晨、周日清晨本島平地探10度左右最低氣溫；下周一晚起至下周二晨鋒面快速通過，天氣驟變，各地有雨、降溫。

中央氣象局今晨對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸、新北市地區（汐止）及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今鋒面通過後，後方的大陸冷氣團或東北季風南下增強，各地溫度會逐漸下降，預測各地低溫大約在14、15度左右；白天高溫上，北部跟宜蘭落在16、17度附近，中部及花蓮約18到20度之間，中部以北及花東地區整天感受較為涼冷，南部及台東則約21到23度。

氣象局指出，天氣方面，冷空氣南下後，迎風面的北部、東半部整天還是有不定時局部短暫雨，不過降雨範圍縮小且容易出現停雨的空檔，中南部則是留意山區可能有零星飄雨，平地的部分大致多雲到晴。

氣象局說，周六、周日清晨大陸冷氣團或東北季風影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍減，東北部地區仍有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周日白天大陸冷氣團或東北季風稍減弱，氣溫回升，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，下周一另一波鋒面接近，下周二鋒面通過及東北季風再增強，各地水氣增加，中部以北、東半部地區轉為有短暫陣雨的天氣，其他地區亦有局部短暫陣雨；下周三、下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今強冷空氣南下，氣溫續降、愈晚愈冷，北部及東半部有局部雨；周六至周日晨強冷空氣影響，北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗，大台北東側及東半部有局部短暫雨；周六晨、周日晨因輻射冷卻加成，本島平地再探10度左右最低氣溫。

吳德榮分析，周日收假日白天起冷空氣漸減弱、氣溫微升，北台仍偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗，大台北東側及東半部偶局部短暫雨；下周一天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射冷卻低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧；下周一晚起至下周二晨另一鋒面快速通過，天氣驟變，各地有雨、降溫。

吳德榮表示，下周二白天起至下周三天氣迅速好轉，各地晴時多雲，冷空氣影響，北台偏冷，中南部早晚冷、日夜溫差大；下周四迎風面水氣增多，大台北東側、東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲。

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