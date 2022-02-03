急凍10℃↓時間曝　今全台有雨越晚越冷！年假後段天氣出爐

▲今水氣增多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／綜合報導

越晚越冷！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今天（3日）晚間開始降溫，周五、周六冷空氣最強，尤其是周五晚間到周六清晨，中部、北部、東北部空曠地區溫度將再度降到10-12度間，部分單點有機會低於10度以下。他也貼出今起4天降雨預測圖。

吳聖宇在臉書說，今天鋒面及短波槽之間發展的雲雨帶持續通過，嘉義以北到宜蘭、花蓮一帶持續有陣雨或短暫陣雨，苗栗以北到大台北一帶雨勢會比較明顯，有機會出現局部大雨；南台灣的南高屏、台東等地受影響較小，但雲量也會明顯增多，局部地區也可能有些零星降雨的機會。

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▼今降雨預測圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▼周五降雨預測圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇指出，周五短波槽逐漸通過台灣以北並且減弱淺化，預估中午之前在中部、北部、東北部、東部仍持續有短暫陣雨，南部、東南部也有局部短暫陣雨；下午之後短波槽後比較乾燥的氣流慢慢移入，降雨的範圍會逐漸縮減到東北部、東部地區，西半部天氣將逐漸好轉，轉變為多雲或陰的天氣，如果空氣更乾一點，甚至到了周六晚間西半部就會逐漸放晴。

吳聖宇分析，周六受到乾冷空氣影響，西半部大致為多雲或晴天氣，東半部雲量仍較多，偶有局部零星短暫陣雨的機會；收假日周日乾冷空氣減弱，底層風向轉偏東風，東半部仍會有短暫陣雨，水氣比周六增多，降雨的情況也會比周六要明顯一些，西半部仍是多雲到晴的天氣型態。

吳聖宇說，很快到了下周一、下周二又會有下一波鋒面接近並且通過，各地再度有下雨的機會，目前的預報資料來看這波鋒面結構還不錯，伴隨的短波槽也比較深，不排除在下周一晚間到下周二上午鋒面通過期間，有機會出現局部較大雨勢或是雷雨的可能性。

▼周六降雨預測圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



▼周日降雨預測圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇提醒，今鋒面通過後，另一波冷空氣南下，強度看起來有機會達到大陸冷氣團等級，晚間開始降溫，周五、周六冷空氣最強，尤其是周五晚間到周六清晨，配合輻射冷卻效應，中部、北部、東北部空曠地區溫度將再度降到10-12度間，部分單點有機會低於10度以下，台北市區則有機會降到13度上下，南部、花東空曠地區低溫也會降到13-15度間，部分單點有機會降到11-13度間，也是滿冷的。

吳聖宇表示，周六晚間到周日清晨還有一次輻射冷卻低溫的機會，不過冷平流最強的時間已經過去，整體低溫應該會稍微回升，但還是有局部單點出現10度上下低溫的機會；到了周日白天冷空氣減弱會比較明顯，溫度回升的趨勢就會顯著開始出現，雖只是大陸冷氣團等級的冷空氣，但因為配合輻射冷卻作用，仍會有比較低的溫度發生。