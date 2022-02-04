國中少女遭「台中老大」性侵殺害　附身阿姨哭：我死得好可憐

▲招魂時，死者的阿姨突然跪地痛哭，疑似遭冤魂附身。



圖文／鏡週刊

11年前，一名性侵犯林男出獄不久，在雲林姦殺了14歲的國中少女，時任雲林縣警局斗六分局偵查隊長的官永興說，林男十分狡猾，面對警方偵訊相當冷靜，矢口否認犯案，僅承認有幫少女趕走移工，其他撇得一乾二淨，並聲稱不知道少女下落。

為了突破僵局，官永興心生一計，他告訴林男，在少女的腳踏車上有採集到他的指紋，林男才改口承認曾將少女帶回家，但少女待了一下就離開，並請林男幫忙保管腳踏車，他才會將腳踏車牽到新虎尾溪附近草叢停放。

雖然林男的說詞前後矛盾，漏洞百出，但堅稱少女失蹤與他無關，警方苦無證據，也拿他沒轍。直到夜幕低垂，林男的姊姊到警局抗議做筆錄時間過長，質疑警方逼供，要求立即放人，正當官永興一籌莫展之際，卻意外因為同仁的一句話，順利將林男羈押。

▼林男騎著偷來的機車，將少女屍體（箭頭處）載往彰化廢棄建築工地棄置。



原來，當地前幾天發生一起竊案，監視器雖然拍下竊賊畫面，但警方一直找不到嫌犯，好巧不巧，林男被逮當晚，承辦該竊案的員警路過偵訊室，一眼認出林男是監視畫面中的竊賊，官永興便趕緊以竊盜罪嫌將林男移送法辦，法院裁定羈押；官永興隔天到看守所借提林男，繼續追查少女失蹤案。

官永興告訴本刊，他們從一早偵訊到晚上，林男始終不配合，過程中還雙腿盤坐，一臉囂張地說：「若我真是凶手，讓她變成厲鬼來找我！」為了突破林男心防，警方動之以情，不斷分析利害關係，勸他認罪換取減刑，但林男就是不理。直到晚間十點，林男突然認罪，還告訴警方，少女被他棄屍在彰化溪州某廢棄建築工地，巧合的是，當天正好是少女的頭七。

離奇的事還不只這一樁，林男認罪後，警方立刻派人前往彰化，果真在工地發現少女屍體，家屬請來法師進行招魂儀式，這時少女的阿姨突然跪地自責不孝，還哭喊：「我死得好可憐！」當時許多在場的媒體記者及民眾皆目睹這一幕，都認為是少女顯靈附身。

事實上，林男出獄不久，曾在雲林、彰化犯下二起性侵未遂案，他都是趁被害女子不注意，從後方勒脖、試圖性侵，但都因被路人發現而倉皇逃跑，直到這次鬧出人命，才被繩之以法。

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