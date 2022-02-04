北港朝天宮初四抽公籤！國運中平籤出爐：按部就班勿操之過急

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮4日（大年初四）零時15分進行接神儀式後，陸續抽出港運、人口、水路、六畜、五穀和生意等六籤，港運籤已在近年為信眾們視為國運籤，當作整體國家接下來一年的運勢參考，壬寅年港運籤「丁卯」暗籲大家按步就班，不要操之過急。

▲大年初四傳統習俗接神納福，朝天宮董事長蔡咏鍀在住持師父誦經祝禱接神後，依序抽出人口籤、水路籤、五穀籤、港運籤、六畜籤、生意籤等6支公籤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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北港朝天宮壬寅年抽出港運籤「丁卯」籤詩內容為「前途功名未得意，只恐命內有交加，兩家必定防損失，勸君且退莫恣嗟」董事長蔡咏鍀解讀，指可算是中平籤，「期待大家按部就班，勿操之過急，就能朝好的方向發展」。

另，人口籤為「丁亥」孟良焦贊救宗保、水路「甲辰」摧文德胡鳯嬌到家空成姻嫁、五穀「丙辰」渭水河釣魚武吉挑柴打死人、港運「丁卯」薜丁山看飛刀、六畜「壬戊」小姐求佛嫁良緣、生意「壬辰」宋朝趙匡胤困河東。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，早期只有朝天宮抽公籤，現有多家宮廟都有抽公籤，並擴大為國運，媽祖公籤是供大家參考，有拜就有保祐、心誠則靈。蔡咏锝表示，今年抽出的6支公籤，人口籤不錯只要大家合作做好防疫，不必過度恐慌；另水路、五穀、港運籤及生意籤，都暗籲大家要按部就班，依時依歲做事，不要過度浪費，會漸入佳境。

▲依照媽祖靈籤解析，朝天宮廟方也特別提醒國人凡事都應腳踏實地、按部就班，切勿操自過急，才能收事半功倍之效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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