　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北港朝天宮初四抽公籤！國運中平籤出爐：按部就班勿操之過急

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮4日（大年初四）零時15分進行接神儀式後，陸續抽出港運、人口、水路、六畜、五穀和生意等六籤，港運籤已在近年為信眾們視為國運籤，當作整體國家接下來一年的運勢參考，壬寅年港運籤「丁卯」暗籲大家按步就班，不要操之過急。

▲大年初四傳統習俗接神納福，朝天宮董事長蔡咏鍀在住持師父誦經祝禱接神後，依序抽出人口籤、水路籤、五穀籤、港運籤、六畜籤、生意籤等6支公籤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大年初四傳統習俗接神納福，朝天宮董事長蔡咏鍀在住持師父誦經祝禱接神後，依序抽出人口籤、水路籤、五穀籤、港運籤、六畜籤、生意籤等6支公籤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

北港朝天宮壬寅年抽出港運籤「丁卯」籤詩內容為「前途功名未得意，只恐命內有交加，兩家必定防損失，勸君且退莫恣嗟」董事長蔡咏鍀解讀，指可算是中平籤，「期待大家按部就班，勿操之過急，就能朝好的方向發展」。

另，人口籤為「丁亥」孟良焦贊救宗保、水路「甲辰」摧文德胡鳯嬌到家空成姻嫁、五穀「丙辰」渭水河釣魚武吉挑柴打死人、港運「丁卯」薜丁山看飛刀、六畜「壬戊」小姐求佛嫁良緣、生意「壬辰」宋朝趙匡胤困河東。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，早期只有朝天宮抽公籤，現有多家宮廟都有抽公籤，並擴大為國運，媽祖公籤是供大家參考，有拜就有保祐、心誠則靈。蔡咏锝表示，今年抽出的6支公籤，人口籤不錯只要大家合作做好防疫，不必過度恐慌；另水路、五穀、港運籤及生意籤，都暗籲大家要按部就班，依時依歲做事，不要過度浪費，會漸入佳境。

▲大年初四傳統習俗接神納福，朝天宮董事長蔡咏鍀在住持師父誦經祝禱接神後，依序抽出人口籤、水路籤、五穀籤、港運籤、六畜籤、生意籤等6支公籤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲依照媽祖靈籤解析，朝天宮廟方也特別提醒國人凡事都應腳踏實地、按部就班，切勿操自過急，才能收事半功倍之效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／西螺福興宮國運籤抽出中上籤　媽祖籤詩：人民團結減緩疫情

►雲林天降「粉紅花雨」賞櫻趣　還可品嚐苦茶油雞、小龍蝦風味餐

►走春好去處！奪美國CQI世界冠軍　雲林古坑咖啡飄香國際

►西螺媽祖燈會2萬顆彩繪燈籠高掛　太平媽藝術路燈美翻老街

►快訊／西螺福興宮國運籤抽出中上籤　媽祖籤詩：人民團結減緩疫情

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
2022「2星座」會特別辛苦！　易有血光之災
老翁穿「全新袈裟」化緣遭紫南宮廟方驅趕　他暴怒：做那麼絕？
張敏隔29年再扮趙敏！　「雙眼下垂」英氣消失
賴弘國6年結3次婚！初一認證人夫身分　「空姐新婚妻」臉蛋曝
年假剩2天！　他哀號「查到明年去」網笑翻
全家咖啡買一送一！他買4杯只喝到1杯　怒告求償：賠我630塊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初四 「接神晚」午後即可　尤其在「廚房」不能做7大禁忌

虎年最旺工作出爐！鹿港天后宮抽行業籤　電子業中「籤王」上上籤

2022鹿耳門天后宮台灣年　大年初四「迎喜神」熱鬧登場

長痘痘小心？命理師揭虎年「13生肖犯太歲面相」　4生肖看緊荷包

見友包6600元給情人　木頭男掏紅包袋「做1舉動」感動女友：100分

業務必看！虎年「住家公司」旺財7招曝　打造好運風水業績紅不讓

辦桌端出哪道台菜最可恥？「1菜色」讓PTT掀戰場：根本不是一道菜

他哀號剩2天年假「查到明年去」網笑翻！再努力3週：2月底又放3天

強冷空氣影響到初六！下探10度「專家曝最冷時間」

新港奉天宮抽出「中下」國運籤　「花開結子一半枯」建議要保守

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

初四 「接神晚」午後即可　尤其在「廚房」不能做7大禁忌

虎年最旺工作出爐！鹿港天后宮抽行業籤　電子業中「籤王」上上籤

2022鹿耳門天后宮台灣年　大年初四「迎喜神」熱鬧登場

長痘痘小心？命理師揭虎年「13生肖犯太歲面相」　4生肖看緊荷包

見友包6600元給情人　木頭男掏紅包袋「做1舉動」感動女友：100分

業務必看！虎年「住家公司」旺財7招曝　打造好運風水業績紅不讓

辦桌端出哪道台菜最可恥？「1菜色」讓PTT掀戰場：根本不是一道菜

他哀號剩2天年假「查到明年去」網笑翻！再努力3週：2月底又放3天

強冷空氣影響到初六！下探10度「專家曝最冷時間」

新港奉天宮抽出「中下」國運籤　「花開結子一半枯」建議要保守

北市男沒戴安全帽騎電動車+講電話　酒測值0.94慘了

沒有ACC、Apple CarPlay就不用賣？台灣消費者最想要的新車配備

初四 「接神晚」午後即可　尤其在「廚房」不能做7大禁忌

飾品控請進！寶石鍊戒、珍珠耳環是仙女標配　美貌封頂就靠這5家

虎年最旺工作出爐！鹿港天后宮抽行業籤　電子業中「籤王」上上籤

黃西田、謝祖武帶頭置產高雄　曝「看好區域發展」

來場浪漫小旅行！新埔一日遊景點開箱　喝療癒香草茶賞絕美夕陽

5韓劇女神地位難撼動！金泰希熬20年成演技派　全智賢封影視圈變色龍

陸「最貴」春節檔票價翻倍！觀影人次直減900萬　網哀號：看不起

2022鹿耳門天后宮台灣年　大年初四「迎喜神」熱鬧登場

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

連3天10℃地區曝　下波鋒面掃過溼全台

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

11縣市變色！高雄破百　最新本土確診地圖曝

朋友拜年沒人給小孩紅包！她怨8年級生

初四「要吃折羅」迎財神　5大習俗、3大禁忌一次看

黃郁婷IG驚見五星旗　女醫：又壞又舔

2000刮刮樂槓！他：以前都有安慰獎

黃郁婷穿中國隊服　醫送祝福

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

「禮金6萬消失」她痛心1決定：瞞著新郎！網讚爆

今「立春」強冷空氣襲探10℃　下波全台變天時間曝

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

更多熱門

相關新聞

台北失智翁自駕要回基隆過年　ETC一查竟在雲林

台北失智翁自駕要回基隆過年　ETC一查竟在雲林

台北市一名年約八旬的黃姓老翁，上月29日向其妻表示要回基隆老家，但至晚上仍未返家，家屬查閲ETC紀錄發現他的車子竟遠在200多公里外的雲林，因老翁有輕微的失智，家屬於是向基隆市警察局報案，雲林台西警分局接獲協尋通報後，不到10分鐘即尋獲老翁，並電聯家屬，最後由老翁子女從台北趕下帶回團圓。

新港奉天宮抽出「中下」國運籤

新港奉天宮抽出「中下」國運籤

國中妹遭性侵殺害　附身阿姨哭：我死得好可憐

國中妹遭性侵殺害　附身阿姨哭：我死得好可憐

西螺福興宮抽出國運籤中上籤

西螺福興宮抽出國運籤中上籤

蘇治芬邀林佳龍參觀新興太陽能專區

蘇治芬邀林佳龍參觀新興太陽能專區

關鍵字：

接神國運籤公籤雲林北港朝天宮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

彩券行店員揭「刮刮樂中獎差別」　最推這2款

黃少祺兒確診「1傳8」

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面