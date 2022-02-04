初四阿伯真出事！匝道自撞翻覆陷昏迷　車輛滑行近40米四腳朝天

記者陳豐德、張君豪／台北報導

吳姓男子大年初四深夜駕車，從行經環河快速道路開往南京西路匝道時，疑似過彎天雨路滑，自撞匝道護欄後翻覆，整輛車四輪朝天，吳男全身挫傷、昏迷受困，救護人員趕抵後將他救出送往醫院急救，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

年約50歲的吳姓男子4日0時許駕駛小客車，從新北市忠孝橋接往環河快速道路，並往南京西路匝道行駛，疑似車速過快、天雨路滑加上匝道連續彎道，右側車頭撞擊到匝道的護欄及電線杆，整輛車隨即失控翻覆，滑行約40公尺遠，當時後方計程車目睹後隨即報警，吳男救出時仍有生命跡象，由於駕駛仍處於昏迷狀態，是否酒駕仍待抽血檢驗後釐清。

警方呼籲，近日雨天視線不佳，地面濕滑，在彎曲幅度較大的路段更必須提早減速，預留安全的反應時間及空間，以免車輛打滑失控。

▲台北初四深夜發生匝道自撞車禍，駕駛陷入昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼匝道護欄受損嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼車輛右前側受損嚴重，車輪甚至噴飛。（圖／記者陳豐德翻攝）



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