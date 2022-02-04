快訊／西螺福興宮抽出國運籤中上籤　壬寅年：第三十三籤己巳

▲雲林西螺福興宮太平媽祖廟，由董事長楊文鐘依例在大年初四擲筊抽國運籤，擲筊抽出第三十三首己巳籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近年因疫情影響國內許多經濟環境受到嚴峻考驗，今年台灣運勢如何？也受到民眾矚目。雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，依例在大年初四擲筊抽國運籤，擲筊抽出第三十三首己巳籤，詩曰「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」中上籤。

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，壬寅年依例在大年初四子時(3日晚間11點)，展開接神啟事抽國運籤，由福興宮董事長楊文鐘率全體董監事在莊嚴隆重的誦經聲中虔誠膜拜，祈求媽祖保佑新的一年平安順利，然後跪著擲筊請示媽祖國運籤等公籤。

▲雲林西螺福興宮太平媽祖廟，在大年初四擲筊抽國運籤，抽出第三十三首己巳籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

國運籤由董事長楊文鐘在第四次即抽出第三十三首「己巳」籤，出現連續三個聖筊，接著陸續抽出人口：第四十五首「辛巳」籤；五穀與六畜則同為第六首「甲戊」籤。廟方隨後放鞭炮、貼出公告。

▲國運籤抽出第三十三首「己巳」籤，接著陸續抽出人口、五穀與六畜，廟方隨後放鞭炮、貼出公告。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，公籤通常被稱為國運籤，能代表國家或該地區的發展，福興宮用的是六十甲子籤，今抽中己巳籤，媽祖並未陷於長考第四次即抽出，其為中上籤，籤詩意指做事之前須謹言慎行，權謀經營方向要正確。

楊文鐘說，照籤解來看，凡事要先求自己盡責，須識實務進退，再多行善累積實力，才能夠得到重見光芒的時機。不三心二意，人民要一起團結必能減緩疫情，為中上籤，祈願今年全國民眾一起守護家園，台灣平安、疫情平息。

▲大年初四西螺福興宮於子時舉行接神儀式，鳴鐘鼓36次迎接朝天述職正神聖駕回宮，隨後進行開聖籤抽壬寅年公籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺福興宮除夕開廟門湧萬人！ 台中一家人「插頭香」拿美金紅包

►西螺媽祖燈會2萬顆彩繪燈籠高掛 太平媽藝術路燈美翻老街

►綻放滿山谷！草嶺仙境迎新春 雲林櫻花季1／29登場

►走春好去處！奪美國CQI世界冠軍 雲林古坑咖啡飄香國際