蘇治芬邀林佳龍參觀新興太陽能專區　期打造綠能矽島風、光台灣

▲立法委員蘇治芬昨日邀集「雲友會」前交通部長林佳龍及多位雲林出身的企業家，參觀亞洲目前最大的台西新興太陽能專區，期間提出國家級碳循環綠能基地構想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬昨（2）日邀集「雲友會」前交通部長林佳龍及多位雲林出身的企業家，參觀亞洲目前最大的台西新興太陽能專區，期間提出國家級碳循環綠能基地構想，預計可創造2萬就業機會、2000億區域產值的海口新經濟，讓台灣成為綠能矽島；預期故鄉發展可待，都說「海風擱卡大嘛吹甲真爽快」。

立委蘇治芬主張的海口新經濟要整個雲林沿海不利耕作區及離島整合開發為「國家碳循環綠能中心」，一行人「回娘家」踏勘正積極趕工的台西離島新興光電專區，目前已完成北區約50%的太陽能板，去年底併網發電134MWP，從空中俯瞰整個岸場是台灣的造型，象徵台灣綠能島，十分壯觀。

▲立法委員蘇治芬昨日邀集「雲友會」前交通部長林佳龍及多位雲林出身的企業家，參觀亞洲目前最大的台西新興太陽能專區，期間提出國家級碳循環綠能基地構想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

碩力光能公司執行董事胡根地簡報，指該光電場去年元月動工，面積226公頃打造成台灣造型的光電場，可產電逾270MWP，供9萬戶使用，是目前亞洲單一面積最大的光電場，預定明年中全區產電。一望無際的太陽能電場，宛若矗立浩翰大海中的「光電島」，和相鄰的六輕石化島城隔海相望。

蘇治芬說，六輕是排碳大戶，靠近即將完工的新興「光電島」，將來引進循環經濟概念，將碳轉化為烷類，變成可再利用的氫能等能源，也就是讓六輕的排碳再轉化為能源回到六輕循環使用，這也是建造「國家碳循環綠能中心」的用意，不僅增家國家能源，更可達到減碳的雙重目標。

參與參觀的企業家強調，台灣是科技矽島，未來矽廢（太陽能板）處理的技術將配套提出，目前矽廢轉成能源的技術也已成熟，將是科技環保最大後盾。老家在麥寮的林佳龍以2022年2月2日大年初二的「多勝利」日子，來表達綠能一定勝，以及娘家發展的愉悅心情，更讚賞蘇治芬所提的國家級綠能園區計畫非常前進，期待大家攜手努力創建「風．光台灣」。

▲室內簡報後合影留念，手比V字手勢象徵光電成光勝利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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