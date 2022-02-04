2月底思考恢復電影院內用　柯文哲：靠微解封給「不打疫苗者」壓力

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市日前宣布，2月1日（大年初一）起，到電影院影廳時禁止飲食，但仍可以販賣餐飲。台北市長柯文哲4日提到，第三劑疫苗打到一定程度後就開始微解封，並透過微解封壓力，「逼迫不打疫苗的人去接種。」以北市一週可打25萬劑疫苗來看，如果2月底覆蓋率夠的話，就可以開始思考慢慢解封。

台北市長柯文哲4日上午視察疫苗接種站，針對雙北疫情在春節後能否持續維持穩定？柯文哲回應，現在敵情不明，比較考驗的是感染Omicron病毒後，有超過一半的人是沒有症狀或症狀輕微，現在策略是有症狀去醫院看病時，一定會被要求做PCR而攔下來，「這是一個戰術。」

▲柯文哲視察東區疫苗站。（圖／記者張榮恩攝，下同）

柯文哲表示，現在疫情沒有很明顯擴散，很大的理由是台灣疫苗覆蓋率高，就算有確診者也傳不太開，「其實我們台灣目前有相當程度的群體免疫，我還是主張打滿3劑就慢慢微解封，這是最安全的策略。」

媒體追問，疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎認為，群體免疫難達成？柯文哲說，這要看標準，要說完全不感染「當然沒辦法。」可是能做到感染症狀不重，這樣也是群體免疫。

至於疫苗第三劑覆蓋率要到多少？柯文哲僅提及，自已先前說北市有10％人口沒打2劑疫苗，但其實以在北市戶籍人口來看，有20％的戶籍人口沒打2劑，因為台北市流動人口太多，而流動人口比較會打疫苗，倘若只看戶籍人口的話，有20％的人還沒接種2劑疫苗。

柯文哲指出，開始微解封後，會逼迫本來不想打疫苗的人慢慢接種，「因為環境變得越來越危險，有打疫苗的人會比較不怕。」他的策略是打到一定程度後開始微解封，透過市政宣傳沒打疫苗者快去接種，把疫苗覆蓋率拉高，「不然台灣文化皮皮的，打疫苗就是這樣，沒事都不來打，風吹草動就趕快打。」

柯文哲認為，在一個程度上來看，有時候政府太過保護人民，「慢慢微解封時，就可以透過壓力，逼迫不打疫苗的人去接種。」一步步慢慢微解封，也許有天完全解封時就不用戴口罩，這個都有SOP，像是近期北市電影院禁止吃東西，這個也要慢慢解封，以北市一週可打25萬劑疫苗來看，如果2月底疫苗覆蓋率夠的話，過了2月底後可思考「慢慢解（封）」。