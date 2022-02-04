國中妹遭繼父痛毆送醫！找北市、立委都無用？高嘉瑜揭處理紀錄

▲台北市某社會住宅驚傳國中女學生遭繼父、母親家暴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者林銘翰／台北報導

一名熱心網友4日在臉書發文，鄰居的國中女生被媽媽及繼父拳打腳踢、拉頭撞牆，他向台北市南港區社福中心、民進黨立委高嘉瑜尋求協助都未果。高嘉瑜回應，台北市社會局已經從社福中心轉至家暴防治中心處理，全案進入家暴程序，她也會持續協助儘速安置少女。

侯姓網友4日在臉書社團在「爆料公社」發文表示，自己是去年10月搬到台北市南港區社會住宅的住戶，鄰居陸陸續續搬進去也快3個月了，他從去年10月發現一位國中女生每天都沒有晚餐吃，放學也不能回家，都要快半夜了才能被繼父帶上樓。

對此，高嘉瑜在貼文下方回應，她的辦公室在1月7日接獲陳情，一名國中少女因與家人關係不睦而離家，隨即積極與台北市社會局及社區住戶們聯繫、溝通並關心，並在1月12日再度跟社會局了解進度及狀況，1月13日再次確認社會局有從社福中心轉至家暴防治中心處理。

高嘉瑜強調，目前全案已經進入家暴程序，因為過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，辦公室會持續協助儘速安置少女，也會繼續關心，大家辛苦了。

該名網友說明，他有聯繫113請婦幼保護專線的社工，關切這個女孩的狀況，但是南港區社福中心的社工表示，家長有監護權很難溝通，社工及學校老師也在跟家長協商教育孩子的方式，好像還是沒有太大的改變。

▲民進黨立委高嘉瑜說明處理紀錄。（圖／取自臉書）



該名網友再指，後來他又撥電話給高嘉瑜處理，但高嘉瑜的助理只說目前走家暴的案子處理，「就沒有後續了」，這幾天過年自己一直很擔心妹妹過的不好，果不其然晚上妹妹被媽媽及繼父拳打腳踢、拉頭撞牆，還不肯讓妹妹跑出去求救把她關在廁所。

該名網友也說，好險妹妹夠機靈，偷跑出來了，妹妹也立刻聯絡學校老師處理，目前已經送醫院急診驗傷，請各位有能力的新聞媒體，或是相關單位幫助妹妹一下，否則其他住戶真的不知道該怎麼做比較好。

高嘉瑜指出，南港社宅內有一位國中女生跟家人處不好，疑似監護人未盡好照護責任，1月7日在與服務處聯繫前，社會局再三關切，但情況一直都沒有好轉，與社福中心了解情形後，了解是因少女與家庭關係不睦，由於少女為自行離家，由鄰居們持續在關心，也與陳情人群組持續聯繫。

高嘉瑜表示，1月12日與社會局了解情況，社會局表示將於1月13日到學校進行訪視，並於其後表示將由南港社福中心轉由家暴防治中心處理，並會協助小妹妹與家人溝通。由於家暴事件發生前，父母對小孩仍有監護權，在小孩自行離家的情況下，只能協助雙方溝通。

台北市政府社會局則回應，這戶家庭自2020年底通報此案為脆弱家庭，開案後由社工持續提供服務發現，此案父母與少女之間常因手機使用或晚歸等問題而爆發衝突、關係緊張，因此需處理家庭關係與親職管教等問題。

社會局表示，由於2月3日深夜其又發生親子衝突，考量過年及寒假期間孩子與父母頻繁於家中接觸，恐導致親子關係更加緊張而有再發生暴力情形，因此在2月4日凌晨派員依《兒童及少年福利與權益保障法》第56條予以保護安置以維護孩子安全，並讓父母冷靜，後續將裁處父母接受親職教育，改善親子互動關係 。

▼熱心網友4日在臉書發文揭露國中女學生遭繼父、母親家暴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

