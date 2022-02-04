質疑蔡英文第三劑打高端很怪　柯文哲喻高端「密醫」：上法庭必敗

▲台北市長柯文哲視察疫苗接種站。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文、副總統賴清德日前接種第三劑高端疫苗，但使台北市長柯文哲質疑，目前沒有科學根據顯示，可以打蛋白質次單位做為第三劑疫苗。柯文哲4日補充道，高端不見得沒有保護作用，因為密醫不見得比醫學院畢業的人差，只是密醫上法庭「一定必敗」。

柯文哲4日視察疫苗接種站，被問到是否質疑高端做為第三劑疫苗的科學證據不足？柯文哲回應，現在有論文研究，有測高端疫苗打第三劑的抗體，不過抗體跟保護作用沒有絕對的關係，自己也不想再批評。

柯文哲提到，不敢說高端沒效，但是沒有國際認證的疫苗，「我覺得現在有外交泡泡，不然賴清德打疫苗⋯不過美國現在不管了，但是去有管制的國家就會有問題。」

媒體追問，是否不認同第三劑疫苗打高端的作用？柯文哲則說，高端第一、二劑都沒科學根據了，「沒打第三劑？」不過已經有幾十萬人接種，每個人有每個人的看法，「只是基於醫學科學倫理，我是不贊成。」

另外，針對賴清德日前出訪宏都拉斯，接觸過的外館卻相繼傳出有人確診，會不會擔心賴清德健康？柯文哲回應，「打高端不見得沒有保護作用，密醫不見得比醫學院畢業、有醫師執照的差，但是密醫上法庭一定必敗。」

柯文哲於3日播出的廣播節目專訪表示，高端一事讓他覺得很怪，總統、副總統接種高端為第三劑疫苗，使他好奇總統、副總統的醫療召集人是誰？第三劑打mRNA是共識，和高端同樣屬於蛋白質次單元疫苗的是Novavax，但「Novavax有打第3劑嗎？」目前沒有報告顯示，蛋白質次單元疫苗可做為第三劑疫苗，「像我一看到這就很奇怪，根本沒有科學根據。」