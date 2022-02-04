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香港第五波疫情近2000人確診　公務員居家工作

▲▼香港疫情,葵涌邨,逸葵樓。（圖／路透社）

▲香港疫情嚴重。（圖／路透社）

文／中央社

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情日趨嚴峻，最近每天都有過百宗確診案；為了防止疫情出現海嘯式爆發，港府已勒令一般公務員居家工作。

1月初起，本地爆發近兩年來第5波較為嚴重的疫情，至今已約有1900宗確診案（包括海外移入），當中主要是本土傳播病例，並以變異株Omicron和Delta為主。

昨天本地再有142宗確診案，其中31宗病毒源頭不明，反映出社會隱藏不少傳播鏈。

由於市民在新春期間紛紛互相拜年，當局及政府專家顧問都擔心過年後，疫情將會出現海嘯式爆發，甚至失控。

為此，港府昨天公布，為了減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區以海嘯式傳播，除了提供緊急和必須公共服務，和參與防疫的人員外，其他政府僱員盡量留家工作。

有關安排暫定實施至本月11日。

與此同時，港府正不斷加強檢疫工作，一旦在居家污水渠（下水道）中檢測到病毒，涉及的住區居民全部都要接受病毒檢測。

2日有關部門在新界沙田的居家污水渠檢測到病毒，結果區內有15個住區居民需要接受強制檢測。昨天起，沙田及大圍的檢測中心大排長龍，數以千計居民冒著寒風排隊接受檢測。

連同沙田在內，昨天有53個地方的居民需要強制檢測病毒，這些住區差不多橫跨全港。

衛生官員昨天預告初步有超過160宗確診案，如果最終確診並於今天稍後公布，將會打破COVID-19爆發以來的單日確診紀錄。

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