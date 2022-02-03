高雄男「未打疫苗」無症狀！他打3劑莫德納被突破　極端對比曝光

▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

今(3日)全台新增22例本土個案，高雄就佔了15例，寫下紀錄。值得注意的是，高雄港相關的9名確診者中，有2例是極端對比，其中一名70多歲男性接種了3劑莫德納疫苗，但仍突破性感染確診，且還出現咳嗽、流鼻水症狀；而另一例同為70多歲男性，但卻未接種過任何疫苗，隔離期滿前採檢確診，至今未出現任何症狀。

高雄港傳播鏈今新增9例確診者，其中大多接種過2劑疫苗，廠牌多為AZ、莫德納等，但這9例中卻有2例形成極端對比，其中案19049為70多歲男性，因接觸確診者而前往採檢後呈現陽性，確認為突破性感染染疫，且該案還於1月28日就出現咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀；而另一案為案19079，同樣是70多歲的男性，卻未接種過任何一劑疫苗，因是18155、18186相關接觸者而遭到匡列隔離，並於隔離期滿採檢確診，令人訝異的是該案至今並未出現任何症狀。而其他接種過2劑疫苗者，只有一例接種2劑莫德納者出現流鼻水、鼻塞、咳嗽症狀，其餘6人則均無症狀。

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對於接種3劑莫德納仍遭突破性感染，市長陳其邁指出，根據統計，如果打了加強劑，風險應該相當低，雖然還是會有突破性感染案例，但觀察幾個個案下來，發現Ct值變化相當快，甚至是沒有症狀，因此加強劑施打仍有其必要性，呼籲大家趕快去打。

▼陳其邁強調，接種加強劑確實可以有效降低風險。（圖／高雄市府提供）