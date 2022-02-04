桃園市立總圖書新館CIS標誌出爐　文青藝術感十足

▲桃園市立總圖書館嶄新LOGO出爐，以「生命樹」為建築核心概念與外觀。（圖／桃園市立圖書館提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立圖書館嶄新LOGO最近出爐。配合2022年10月開幕的新總館，市立圖書館提出全新視覺識別標章，其設計理念係以書冊、卷宗等知識儲存載體連接新總館建築核心概念「生命樹」與建築外觀，傳達人與圖書館的生命連結。藉由全新的CIS視覺標誌形象，桃市圖館將樹立品牌概念，以大手牽小手陪讀、陪玩、陪逛、陪伴好所在，培養新銳創作者基地，在文學、音樂、出版、創新科技、數位串流、藝術教育、社區共學、樂齡學習及共融都希望讓民眾有流連忘返之感。

桃園市立圖書館新總館位於桃園區藝文特區內，以「生命樹」做為主要設計理念，包含知識螺旋、圓錐狀環保節能通風採光井、綠色螺旋、環保外皮及書架耐振壁等5大元素。

市立圖書館館長姚敦明表示，新總館建築理念是國內公共建築少數體現哲學的意涵，特別委託迷母豐盛股份有限公司與新總館建築團隊日本梓設計經過半年討論，經學者專家參與意見而成。台中科大教授張國賓認為，新設計的logo以極具簡約、層次的感質設計，巧妙呈現未來新總館品牌視覺形象，相信能具體實踐傳達人與圖書館的生命連結，落實公共美學更提昇桃園鑑別度。

▲位於桃園藝文特區的市立新總圖書館外觀。（圖／桃園市立圖書館提供）

姚敦明指出，為落實市長鄭文燦強化新總館推廣藝文閱讀理念，新總館不僅是面積最大的公共圖書館，也將規劃舉辦文史哲美的講座與亮點展覽，成為全桃園辦理藝文活動之園地，未來將成為桃園年輕人的熱門去處。市圖所有同仁也努力打拼，讓今年10月啟用的新圖書總館能讓桃園在地民眾有所感。



桃園市立圖書館新總館「生命樹」目前鷹架已拆除，饒富設計美感的外觀亦逐步展現其壯觀樣貌。搭配CIS視覺識別公布，桃園市立圖書館將形塑其嶄新風貌，預計今年10月新館開幕將結合以文青與流行風格戶外廣場演唱會，期待桃園市立圖書館提供更多富含人文藝術氣息及知識性的多元閱讀服務。