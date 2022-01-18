桃園市立圖書館新總館 場域名稱點子發想票選填問卷抽好禮

▲桃園市立圖書館新總館座落於桃園區中正藝文特區內。（圖／示意圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館新總館場域名稱點子發想票選活動，於該館官網及臉書粉絲專頁開跑！即日起至1月28日填寫問卷連結，就有機會抽到精美好禮。市圖館長姚敦明表示，此次活動開放3個場域給民眾票選，期藉由即將落成的新總館場域名稱點子發想票選活動，讓市民一同參與新總館的誕生。

▲▼開放3個場域給民眾票選。（圖／翻攝市圖官網）



桃園市立圖書館新總館座落於桃園區中正藝文特區內，開放票選的場域為：戶外廣場、1樓演講廳及頂樓。戶外廣場將有大量植披，讓民眾徜徉於綠色草皮上，提供散步、戶外休憩及舉辦大型戶外活動之場地；1樓演講廳則由大門入口處進入，挑高兩層樓高度，可容納200人之空間，提供未來舉辦演講及藝術教育最佳場地；頂樓則位於9樓，可登高一覽周遭商圈及絕佳夜景，大量植栽規劃配合周邊環境彷彿沐浴天空花園。

▲▼開放3個場域給民眾票選。（圖／翻攝市圖官網）

即日起至1月28日填寫問卷連結，就有機會抽到精美好禮。本次活動開放3個場域給民眾票選，也歡迎民眾提供更棒的點子發想，得票最高的名稱及創意名稱，將列入命名參考。此活動以線上問卷方式作票選及提案，於活動期間填寫完畢，就有機會抽中鍾肇政文學獎空白筆記本1份共30個名額，以及專屬黑色馬克杯1個共3個名額，歡迎大家踴躍填寫（問卷連結：https://forms.gle/z9eadWKS1Ax1f25o7），一起參與桃園市立圖書新總館開幕之盛事！