桃園市圖總館工程及進度全民督工　未來可預約眺望

▲「桃園市立圖書館新建總館」推出視覺模型展示。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

還有一、二年才會完工的「桃園市立圖書館新建總館」，市長鄭文燦為了讓市民朋友更瞭解施工工法及設計理念，4日推出圖書總館視覺模型展示，並將於2020年4月前，再次對視覺模型進行優化，市民可預約參觀眺望工程進展，成為全民督工平台。

桃園市立圖書總館是大家期盼已久的建設，座落於桃園區中正藝文特區，鄰近捷運綠線G11站及桃園展演中心。設計團隊以「生命樹」作為設計主軸，打造環保綠建築，並榮獲2018年國家卓越建設獎，未來完工後將成為桃園的文化新地標。

▲視覺模型展示剪綵。▼「桃園市立圖書館新建總館」以「生命樹」作為設計主軸，打造環保綠建築，榮獲2018年國家卓越建設獎。（圖／市府提供）

「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」由「郭自強建築師事務所」及「株式會社梓設計國際團隊」共同設計，並規劃「圖書館棟」及「電影院棟」2棟建築物，總工程經費約22億元，以2021年完工為目標，將大幅提升桃園的文化力及閱讀力。

鄭文燦說明，市圖總館以「生命樹」作為概念主軸，包括「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」及「書架耐震壁」等五大元素，打造良好通風及環保節能的文化新地標，並榮獲2018年國家卓越建設「最佳規劃設計類」最高榮譽「卓越獎」。

為讓市民更瞭解未來圖書館整體規劃，市府推出工程帷幕外牆及圓錐狀環保節能型通風採光井(Ecotube)工法展示，讓市民可以登上觀景平台瞭解工程進度，達到全民參與的目標。

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