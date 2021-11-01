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桃園景雲圖書分館以海洋風揭幕　館藏特色為海洋書籍

▲桃園景雲圖書分館以海洋風揭幕

▲桃園景雲圖書分館館藏特色為海洋書籍。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市立圖書館景雲分館」1日舉行開幕典禮。市長鄭文燦指出，景雲圖書分館位於大湳社福館1、2樓，以智慧圖書館規格建置，藏書約2萬冊，具有多元設施，開幕是八德建設的里程碑，館方特別以海洋文化為主題，舉辦微型藻礁特展、海洋故事、海洋生態芳療講座、市集等活動，邀請市民一同關心海洋生態。

▲桃園景雲圖書分館以海洋風揭幕

▲桃園景雲圖書分館館藏特色為海洋書籍。（圖／市府提供）

鄭市長說明，景雲圖書分館為市府推動北景雲計畫的一部分，其擁有八德國民運動中心、桃園市大湳社福館、大湳消防分隊3大建築，容納7大複合核心設施，包括國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、公托中心、日照中心、圖書館及地下停車場等多元設施，其中停車場提供約453席汽車、241席機車停放空間，提升鄉親至大湳市場採買便利性。

桃園市立圖書館長姚敦明表示，景雲圖書分館建築以馬祖傳統建築立面方形開窗方式，搭配灰白色系外觀，使建築意象與色彩融入在地文化。另外在館內室裝設計上，以海洋為元素呼應館藏特色為海洋書籍，包括船型兒童閱覽區、魚群環繞的天花板、海洋意象的影音觀賞區等，讓人彷彿置身在一艘大型船上閱讀。

目前館藏包括書籍約2萬冊、期刊約69種以及10多種報紙，歡迎市民入館參觀、借用，並體驗兼容並蓄的海洋風圖書館，一品多元文化書香。試營運開館時間為周一至周六上午9時至下午17時，11月2日起開放借還書，12月起正式營運，更多景雲圖書分館資訊，歡迎至桃園市立圖書館官方網站查詢。

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關鍵字：

桃園景雲圖書分館海洋風揭幕姚敦明

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