筆記！台人「最愛泡麵TOP5」出爐　冠軍激推「神級吃法」

▲台人2021年最愛泡麵出爐。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

宵夜時段來碗熱騰騰的泡麵簡直再幸福不過！有著「泡麵王國」封號的台灣，除了超受歡迎的統一肉燥麵、維力炸醬麵等，也能吃到超豐富的異國進口泡麵，選擇超多。《東森新媒體ETtoday》整理了2021年「台人最愛泡麵TOP5」，冠軍寶座依舊由老字號品牌口味拿下，還有激推的「神級吃法」，肯定要試試。

▲台人最愛泡麵冠軍神級吃法快筆記。（示意圖／記者蕭筠攝）

2021年台人最愛泡麵排行出爐，家樂福公開熱銷TOP5，以年營業額來看，冠軍寶座由「統一肉燥麵」奪下，依序是來一客鮮蝦魚板、原味科學麵、維力炸醬麵、滿漢大餐蔥燒牛肉，愛買2021年度熱門泡麵也出爐，冠軍是「統一肉燥風味特大號」，年銷23萬組，再來是來一客杯麵鮮蝦魚板風，去年狂賣22萬組，依序為維力炸醬麵袋裝、味丹味味A排骨雞麵、統一蔥燒牛肉風味等。

2大量販店最夯泡麵皆由「統一肉燥麵」拿下，網上也有超多神級吃法，像是有人推薦煮成「乾麵」，先將麵煮熟撈上來後，將油包倒進去攪拌均勻，接著把煮麵水倒入胡椒粉調味包，並打顆蛋下去變成蛋花湯，瞬間有湯又有麵可以吃，超多網友狂讚「真的好吃」。也有人直接打開像吃科學麵一樣吃，各種吃法都有人喜歡。