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搶當台積電股東！家樂福一早湧人龍「新春福袋10分鐘秒完售」

▲▼家樂福內湖店買福袋人潮。（圖／業者提供）

▲家樂福內湖店買福袋人潮。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大年初一搶福袋了！繼全聯9點搶先開賣後，家樂福也於10時整開放民眾依號碼牌買虎年福袋，今年頭獎大手筆祭出「台積電股票」，果然成功吸引民眾搶買，直擊家樂福內湖店湧現大排人龍，預估尚未到開賣時間限量福袋額度就已完售，果然單店在10分鐘內就賣光所有福袋。

▲▼家樂福內湖店買福袋人潮。（圖／業者提供）

▲家樂福內湖店10分鐘就完售。

▲▼家樂福超市開賣新春福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福超市購買新春福袋人潮。

家樂福虎年新春福袋於今（1）日上午10時起限量開賣，依排隊順序發放號碼牌開放購買，量販店每店限量100份、超市限量30份，不限會員都可購買，每人限購1份。家樂福內湖店尚未到開賣時間就有大批人潮，一路從3樓賣場入口沿著手扶梯排至4樓，該店福袋也在開店10分鐘後直接賣光，至於超市部分開賣前也有逾20人排隊搶買，就是要準備試手氣搶當護國神山股東。

家樂福虎年福袋售價198元，除了有價值超過500元的零食、飲料等商品外，還送「福虎生風虎哩送」刮刮卡1張，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等3分類大獎。其中，「財氣旺區」頭獎祭出「(2330)台積電股票1張現金獎」共1名及「(2884)玉山金股票3張現金獎」共1名，市價以購買日股價計算，消費者須在2月9日23時59分序號登錄截止前，至活動網頁輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，本獎項以電腦隨機抽獎，預計2月14日公佈中獎名單；「手氣旺區」則有各大知名飯店及度假村的住宿券、自由行獎項；「運氣旺」區則有超值好禮。

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