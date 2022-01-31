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衝試手氣！虎年福袋明天開搶了　全聯送3台車、家樂福抽台積電股票

▲▼全聯2022虎年新春福袋。（圖／業者提供）

▲大年初一要搶新春福袋試手氣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

明天準備開搶福袋了！《ETtoday新聞雲》整理2大通路祭出的虎年新春福袋，其中，全聯一共要送出3台夢幻名車，並開放實體門市、線上購搶買，而家樂福頭獎則大手筆送出「台積電、玉山金股票金」，加碼刮飯店、度假村住宿券等好康，全聯將於明（2月1日）上午9時開賣、家樂福10時接力登場。

▲▼全聯2022虎年新春福袋。（圖／業者提供）

▲全聯今年福袋頭獎一共送出3台名車。

●全聯
全聯2022虎年新春福袋首度開放「實體門市、線上APP一起買」，其中，實體門市祭出逾13萬個福袋，並有3種規格選擇，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）及1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」共2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名之特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，總價值超過上千萬，明（2月1日）上午9時準時開搶。

同步首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一上午10時起可使用「PXGo!全聯線上購」搶購，限量9999份，內含10樣好物，最大獎祭出價值155萬賓士「Mercedes-Benz A180」，還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」、3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

▲▼家樂福2022年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福今年頭獎是台積電股票1張現金獎。

●家樂福
家樂福虎年新春福袋頭獎揮別以往送車送家電，今年祭出「台積電股票1張」，預計明（1）日上午10時起於全門市發放號碼牌開放購買，量販店每店限量100份、超市限量30份，不限會員都可購買，每人限購1份。福袋除了有價值超過500元的零食、飲料等商品外，還會送「福虎生風虎哩送」刮刮卡1張，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等3分類大獎。

其中，「財氣旺區」頭獎祭出「(2330)台積電股票1張現金獎」共1名及「(2884)玉山金股票3張現金獎」共1名，市價以購買日股價計算，消費者須在2月9日23時59分序號登錄截止前，至活動網頁輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，本獎項以電腦隨機抽獎，預計2月14日公佈中獎名單；「手氣旺區」則有各大知名飯店及度假村的住宿券、自由行獎項；「運氣旺」區則有超值好禮。

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