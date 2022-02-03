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大園仁壽宮2022國運籤出爐　癸亥籤「用心做善自然有益」

▲大園仁壽宮2022國運籤出爐

▲大園仁壽宮董事長陳根德進行2022國運籤抽籤。（圖／翻攝仁壽宮臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情加連日濕冷天氣影響，桃園各大廟宇今年農曆年，雖上香祈福信眾不如往年，但大園區大廟仁壽宮仍依往例，由董事長陳根德帶領全體董監事，進行抽出「國運籤」是首癸亥籤；籤詩文為：「月出光輝本清吉、浮雲總是蔽蔭色、戶內用心再作福、當官分理便有益」；廟方解讀指出，雖明月失色，但國人用心做善，自然有益。

▲大園仁壽宮2022國運籤出爐

▲大園仁壽宮2022國運籤出爐，是首癸亥籤。（圖／翻攝仁壽宮臉書）

大園區仁壽宮3日表示，配合政府防疫政策，廟宇停辦搶頭香或祈福活動，雖然農曆年期間濕冷天氣，影響信眾前來上香祈福不如以往，但是配合政府防疫政策，該宮仍落實戴口罩、實名制、酒精消毒；量體溫等防疫措施，並發放福袋給參香信眾。

▲大園仁壽宮2022國運籤出爐

▲疫情加濕冷天氣，上香祈福信眾不如往年。（圖／翻攝仁壽宮臉書）

儘管每年，全台各地廟宇對國運各有不同預卜，但仁壽宮仍依往例由董事長陳根德帶領全體董監事，於除夕夜進行抽「國運籤」及「士、農、工、商籤」四大籤儀式。其中，受到信眾關注的「國運籤」是首癸亥籤；連同抽出的、「士、農、工、商」四大籤，仁壽宮PO在該宮臉書供信眾參考。

▲大園仁壽宮2022國運籤出爐

▲大園仁壽宮落實防疫(左)。發放福袋給信眾(右) 。（圖／翻攝仁壽宮臉書）

大園仁壽宮供奉主神許真君(感天大帝)，相傳許真君可以消災解厄醫治百病，特有的「求藥籤」流傳百年；信徒求藥籤時，心中先向許真君默念自己的症狀，若擲一次筊獲得同意，才能抽籤牌再拿籤詩到附近的中藥舖配藥，特別的是，當地中藥舖留有祖傳藥譜，上面記載何種籤詩要配什麼藥。

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