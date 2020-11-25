大園仁壽宮慶感天大帝聖誕　頒發獎助學金鼓勵700學子向學

▲前立委陳根德（中）於淡出政壇後，致力於宗教公益。（圖／仁壽宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市前立委陳根德於淡出政壇後，致力於宗教公益活動，擔任大園區仁壽宮董事長職務；為感念仁壽宮主神感天大帝長年庇佑地方及居民，繼今年仁壽宮捐贈250萬元，協助部立桃園醫院購置精密先進的癌症篩檢車後，再度於農曆10月25日感天大帝聖誕前夕的12月6日，頒發獎助學金260萬元給區內700多名學子，以鼓勵向學。

▲大園仁壽宮供奉主神感天大帝。（圖／仁壽宮提供）

陳根德25日表示，大園仁壽宮奉祀感天大帝，是大園地區居民的信仰中心，每年的農曆10月25日，是感天大帝聖誕，該宮為發揚感天大帝的慈悲心，關心教育回饋地方幫助弱勢，首度舉辦獎助學金頒發，於12月6日在大園區老人會館舉辦獎助學金頒獎典禮，共有區內國中小及高中在學的優秀、清寒及特殊才能學子700多名受獎，獎助學金總額超過260萬元。

▲前立委陳根德(右五）於淡出政壇後，致力於宗教公益活動。（圖／仁壽宮提供）

大園仁壽宮進年來，致力參與寒冬送暖、冬令救濟、急難救助等公益活動，關懷地方弱勢。今年，仁壽宮結合熱心人士捐贈250萬元，協助部立桃園醫院購置精密先進的癌症篩檢車，獲得部立桃園醫院首肯，定期在仁壽宮前免費篩檢服務。

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