桃園立委／老將陳根德二度參選失敗　不敵年輕鄭運鵬

▲陳根德於晚間6點40自行承認敗選。（圖／陳根德競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選開票結果，桃園市第1選區立委選舉，國民黨候選人陳根德於晚間6點40分在競選團隊陪同下，於競選總部以目前和綠營對手鄭運鵬差距4000多票，在競選總部承認敗選。陳根德感謝競選團隊和選民，在選戰過程的全力支持，坦言接受選舉結果，但他比較憂心的是臺灣的未來。

▲在鄭文燦市長牌加持，鄭運鵬拚連任成功。（圖／翻攝自網路）

桃園市第1選區(蘆竹、龜山與桃園區大檜溪13里)，過去的選民政黨支持傾向，因有龜山區龐大眷村選票，有利於藍營候選人，然隨著眷村改建，與蘆竹區各大樓林立，吸引許多年輕人口移入，加上民進黨市長鄭文燦深耕基層，推出多項年輕市民的福利政策，使該選區的選民政黨支持傾向，4年前出現急遽變化，致2016尋求連任的國民黨立委陳根德，以些微票數之差，落敗給空降的民進黨鄭運鵬。

2020立委大選，曾任5屆立委的陳根德獲國民黨徵召，捲土重來再戰鄭運鵬，雖以一步一腳印的精神，勤走基層並強調「做事的人．一直都在」，然仍不敵尋求連任的鄭運鵬在市長鄭文燦強力輔選，再度慘選落敗。

▲桃園市第1選區立委候選人。（圖／翻攝自網路）

桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園13里）的候選人有：1號陳根德（國民黨）、2號鄭運鵬（民進黨）、3號楊淂鉉（無黨籍）、4號陳泓維（民眾黨）、5號沈育和（一邊一國行動黨）。

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