祈疫情退散　大園仁壽宮母親節公演「神農觀天」看戲送好康

▲祈疫情退散，大園仁壽宮董事長陳根德(右五)率信眾母親節公演「神農觀天」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園仁壽宮供奉主神感天大帝有醫神敬稱，廟方為弘揚孝道，9日母親節當天，將由董事長、前立委陳根德，率信眾30餘人於廟埕演出「神農觀天」大戲，祈請醫神神威讓疫情早日退散。陳根德說，廟方並致贈當天來看戲的80歲以上長輩蛋糕，看戲民眾每人祈福饅頭，另有100份以上摸彩品供同樂，活動會場備有防疫口罩發送。

▲▼陳根德表示，大園仁壽宮公演「神農觀天」祈疫情早日退散。（圖／記者楊淑媛攝）

陳根德6日指出，「神農觀天」舞台劇公演是由臺灣堯舜禹文化學會指導，大園仁壽宮30餘信眾9日晚間在廟埕合力演出，也是該學會巡迴全台的第56場。神農大帝以身試草藥，供奉感天大帝的仁壽宮有藥籤，皆有醫神敬稱，適值全球疫情肆虐之際，該戲的演出具有意義。

▲橫峰里長許琇筑(中)演出九天玄女。（圖／記者楊淑媛攝）

值得一提的是，「神農觀天」大戲，劇中的演員皆由仁壽宮熱心信眾擔任。董事長陳根德演出神農大帝、市議員徐其萬演出文昌帝昌、橫峰里長許琇筑演出九天玄女、橫峰社區發展協會理事長羅志全演出伏羲大帝、退休校長陳根深演出有巢氏、前大園里里長許文芳演出燧人氏、退休農會主管曾喜助演出天官、吳秋蘭飾演藥師佛、許美貞飾演女媧娘娘許、活動總幹事徐振坤飾演靈犬…等劇中不同角色。

參與演出「神農觀天」的陳根德、徐其萬、許琇筑說、羅志全說，台下看戲是稀鬆平常的事，但台上演戲對演出信眾而言，都是頭一遭，半個多月來他們用心認真排演，感受到劇情的教育意義，以及自身對社會和社區關懷責任。

「神農觀天」舞台劇公演，由大園仁壽宮、大園國民中小學文教基金會等單位共同辦理，當天還有母親歌曲大合唱，薩克斯風演奏、民俗舞蹈表演，以及摸彩、有獎徵答。獎品包括30台名牌腳踏車、7台名牌電視機、小家電、禮盒、禮券、現金紅包等上100份，獎品豐盛精美。公演結束後，每人均可憑兌換券領取祈福饅頭。

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