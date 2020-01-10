投票前夕桃園藍綠兩黨都信心滿滿　籲請選民一定要出門投票

▲桃園市長鄭文燦10日為5名黨籍立委候選人加油，在「選前衝刺、缺你不可催票記者會」上，籲請選民一定要出來投票。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020大選與立委選舉投票前夕，選情緊繃的桃園市藍綠兩黨10日都對選情保持樂觀，市長鄭文燦表示，對於民進黨選情保持樂觀，但籲請所有選民包括在異地求學的游子、上班族朋友與年輕世代選民記得回來投票；身兼國民黨桃園市黨部主委的市議會議長邱奕勝也強調，對於選情非常有信心，也籲請選民一定要出門投票。

桃園市立委選舉共有6個選區，根據桃園市選委會選舉公告，總計有33人參選爭奪6席立委席次，除藍綠兩大黨各推出候選人角逐外，其他政黨或無黨籍候選人也瞄準立委寶座，一般選民還是較看好國、民兩黨候選人出線機率較大。



市長鄭文燦10日下午在蔡英文南區競選總部召開「選前衝刺、缺你不可催票記者會」上，帶領鄭寶清、鄭運鵬、彭俊豪、蔣絜安與黃世杰等5位黨籍候選人作最後衝刺。

鄭文燦指出，在選前最後時刻舉行記者會，由5位黨籍候選人親自打電話拜票，他也親自打電話向選民拉票，訴求每一張選票都出來投，明天是台灣關鍵時刻，呼籲選民用這張選票保護你深愛的故鄉、保護國家，讓未來的台灣走在正確的民主軌道上。

對於民進黨總統與立委選情，鄭文燦充滿信心，他說，因上次地方選舉有公投因素導致投票率略有下降，相信這次投票率應該會增加，這幾年投票率約在6成5到6成8間，對年輕人投票率有信心，相信這一次台灣年輕人不會放棄投票。

▲身兼國民黨桃園市黨部主委的桃園市議會議長邱奕勝10日強調，對於選情樂觀以對，也籲請選民11日一定要投票。（圖／記者沈繼昌攝）

身兼國民黨桃園市黨部主委的市議會議長邱奕勝對於總統與立委選情樂觀以對，邱奕勝說，國民黨選情歷經風風雨雨，韓流效應在最後衝刺階段有翻轉跡象，桃園市選情相對穩定下，對這次立委選舉有信心會比上屆開出更亮眼成績。

邱奕勝強調，桃園市六席黨籍立委候選人在各選區選情都有所成長，若投票率能提升，沒有理由會輸給上次選舉結果，他對桃園市總統與立委選情非常有信心，籲請選民11日一定要出來投票，也希望最後能有很好的結果。

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