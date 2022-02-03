IG網紅打卡新址「留白計畫」　卓冠廷帶妻親訪要把台中經驗帶回鄉

▲前台中新聞局長卓冠廷、前立委洪慈庸在「留白計畫」創辦人王奕翔陪同下，一同參訪「留白計畫blank plan」。（圖／洪慈庸IG）



記者陶本和／台北報導

近日時尚雜誌列出台中必訪的4大文創聚落，其中由四層樓老宅轉型的網紅打卡新址「留白計畫blank plan」也入列；而身為前台中新聞局長、新北議員參選人卓冠廷，也在投入選戰之初，跟老婆、前立委洪慈庸一同造訪，在他宣布參選後，首個行程則聚焦鶯歌「陶藝」，象徵透過新創藝文，以及台中經驗連結回饋家鄉。

有時尚雜誌評選台中4大必訪的文創聚落，其中座落在台中美術館附近的「留白計畫blank plan」也名列其中。這是由三位90後創辦人王奕翔、林黛蓉、周亭亭所精心設計的沈浸式藝文體驗空間；在成立短短不到一年間，已經成為眾多IG網紅的打卡聖地。

「留白計畫」是改造4層樓老公寓，團隊推出不同策展、體驗、講錯，傳承老派美學。白天有「茶想」，由「講茶學院」創辦人湯家鴻舉行實驗茶席；也有「啡語」，透過扭蛋機轉出自己當天的手沖咖啡豆，親手體驗手沖咖啡，沖一杯屬於自己當天味道的咖啡。在晚間，有時也在調酒師楊子逸設計下，以酒杯為畫布，以酒水、香料為彩筆，進行一場酒精的微醺創作。

▼藝文新據點台中+1！台中《留白計畫》空間以4層樓老宅變身，提供沉浸式的藝文體驗。（圖／留白計畫）



事實上，留白計畫去年成立之初，在地市議員黃守達有受邀到場參訪，他對於台中在地的文創發展多有著墨與研究，對於留白計畫的構想、發展方向他皆表達肯定，並期待未來繼續增添台中文創實力。

此外，身為台中市前新聞局長的卓冠廷，在宣布投入新北（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員選戰前，就曾跟老婆、前立委洪慈庸一同前往參訪留白計畫；當天，在創辦人王奕翔陪同與介紹下，了解創立構想與未來發展。

隨後，卓冠廷北返新北宣布參選議員，他的第一個行程就安排赴鶯歌半月陶房拜訪陶藝家林義傑，透過塑陶體悟人生，更當場實做「陶盤」，送給老婆洪慈庸當禮物。

卓冠廷當天在林義傑指導下完成逐步完成陶盤的雛型，最後再烙印蟠龍紋及印章的落款。他說，鶯歌在文化、產業、觀光上都有相當的底蘊，這幾週陸續拜訪當地傑出的前輩請益，認為鶯歌還有許多進步的空間，這也是希望返鄉服務的契機。

卓冠廷從台中網紅新寵、文創新興品牌「留白計畫」起頭，了解老宅轉型過程與構想，返回家鄉鶯歌，象徵藉由他在台中服務多年的經驗，如今返鄉服務，要為鶯歌注入新血，活絡在地文化、產業與觀光發展。

▼前台中新聞局長卓冠廷、前立委洪慈庸先前一同參訪「留白計畫」。（圖／洪慈庸IG）



▲▼卓冠廷投入新北市議員選戰，首站前往鶯歌手作陶製餐盤，要送給老婆洪慈庸當禮物。（圖／卓冠廷提供）