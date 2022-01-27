「蔣萬安獲最少年輕人青睞」　卓冠廷：他會越走越窄越偏鋒

▲民進黨新北市議員參選人。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委蔣萬安「是不是蔣經國後代」的議題，最近再次成為討論。民進黨議員參選人卓冠廷27日表示，最年輕的蔣萬安，卻獲得最少年輕人青睞，他用「蔣家」身份來爭取支持度，最後只會把自己越走越窄越偏鋒，流失年輕支持者。

卓冠廷指出，2019年時，蔣萬安參選立委時說「蔣家只是血緣關係」；而2022年時，想選台北市長的蔣萬安在臉書上說「經國先生幫我取的名」。他認為，蔣萬安變了。

對於有電視媒體釋出一份2022台北市長民調，卓冠廷表示，衛福部長陳時中、台北副市長黃珊珊的支持度，在各個年齡層都算平均；而蔣萬安卻有劇烈落差，在越年輕的年齡層支持度越低。

卓冠廷表示，在60歲以上選民中，有高達48%的支持度，但在20-29歲選民間只有28%，落差高達20%，「蔣萬安明明就是最年輕的台北市長潛在候選人，而且也是國民黨過去少數不走偏鋒、相對理性的人選。」

卓冠廷說，蔣萬安面對來勢洶洶的韓國瑜等人排隊等著敲門，加上郝龍斌等人因為不看好他所以急著喊藍白合，他的因應方式，是用「蔣家」身份來爭取支持度，最後只會把自己越走越窄越偏鋒，流失年輕支持者。