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「藍營放假消息污衊林佳龍」　卓冠廷：連捷運站、機廠都分不清

▲▼台中捷運藍線調整爭議。（圖／卓冠廷臉書）

▲台中捷運藍線調整爭議。（圖／卓冠廷臉書）

記者陶本和／台北報導

前台中市長林佳龍近日批評台中市長盧秀燕更改捷運藍線的路線，疑似行經「顏家」土地，有炒地皮之嫌。對此，前台中新聞局長卓冠廷18日指出，盧秀燕面對不了爭議，國民黨就放假消息污衊林佳龍，連捷運站、機廠都分不清楚。

卓冠廷表示，台中捷運藍線是在林佳龍任內，規劃在三井outlet門口設置一個B1捷運站，不僅獲行政院核定，還納入前瞻計畫，可是到盧秀燕手中，卻被改掉轉彎。

卓冠廷認為，盧秀燕本來可以好好面對質疑，講清楚要換捷運站位置的原因，可惜後來只看到國民黨針對林佳龍放假消息，「胡亂說林佳龍拔站，還煞有其事公布了港務公司否決在三井outlet設置捷運站的公文」。

▲▼台中捷運藍線調整爭議。（圖／卓冠廷臉書）

▲台中捷運藍線調整爭議。（圖／卓冠廷臉書）

不過，卓冠廷說，國民黨連捷運站、捷運機廠都分不清楚。首先，2018年6月7日，港務公司回文表示，對於設置捷運站，港務公司樂見其成，並將全力配合；而2019年8月2日，國民黨公布的會議紀錄，寫得很清楚，交通部對於盧秀燕市府把台中港機廠規劃為五級機廠，土地面積需求大，希望各單位研商替代方案。

隨後，2019年10月2日，港務公司回文表示，「捷運維修機廠」則可能影響整體完整開發，不宜規劃為「機廠用地」。

卓冠廷表示，「捷運站」、「捷運機廠」完全不同，一個是民眾搭乘的捷運站，一個是列車維修的工廠，到底是對交通建設不了解，還是故意要混淆視聽？

卓冠廷說，台中港站是否要設置捷運機廠？機廠規模是要三級廠還是五級廠？在歷年的規劃中有很多討論，盧秀燕更應該要解釋自己的綜合規劃版本，既然已把捷運機廠設在龍井，和港務公司的需求理應沒有衝突，為何B1捷運站要轉彎？

▲▼台中捷運藍線調整爭議。（圖／卓冠廷臉書）

▲▼台中捷運藍線調整爭議。（圖／卓冠廷臉書）

▲▼台中捷運藍線調整爭議。（圖／卓冠廷臉書）

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