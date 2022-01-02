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于北辰退黨、不挺顏寬恒　卓冠廷：他不是深藍豬隊友是照妖鏡

▲▼國民黨內罕見反共將軍于北辰宣布退黨，也不挺顏寬恒，卓冠廷提醒顏寬恒應該捫心自問。（圖／卓冠廷臉書）

▲國民黨內罕見反共將軍于北辰宣布退黨，也不挺顏寬恒，卓冠廷提醒顏寬恒應該捫心自問。（圖／卓冠廷臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨內少數反共將軍于北辰退黨，遭到台中二選區立委候選人顏寬恒批評。對此，民進黨議員參選人卓冠廷2日表示，于北辰不是深藍口中的豬隊友，是照妖鏡，顏寬恒辱罵于北辰，不如捫心自問，為何他挺不下去。

「顏寬恒與其辱罵于北辰將軍，不如捫心自問，為什麼一個參與國民黨 36 年、忠誠捍衛中華民國的軍人，挺你挺不下去？」卓冠廷說，于北辰16歲加入國民黨，在軍中表現有目共睹，在十年前發生陸軍官校持刀傷人事件時擔任指揮官穩定當時狀況，在2013年洪案發生後，接任542的旅長，臨危授命整頓軍紀。

在于北辰退伍後，卓冠廷說，他在節目上發言，同樣站在保衛國家的立場對中共的侵擾表達譴責，這是真心對待國軍、忠誠服務國家的表現。

卓冠廷表示，雖然他們身處不同黨派，在很多政策上的立場也不見得相同，但如同一位企業家跟他說的，覺得如果今天是于北辰這樣的人去做國民黨主席，至少可以知道他不會跟把飛彈瞄準我們的國家勾勾纏。

卓冠廷說，為什麼像于將軍這樣的人，挺不下去顏寬恒？為什麼許多國民黨人下了節目後對顏寬恒頻搖頭？顏寬恒要自己想想為什麼，把自己的爭議講清楚說明白，而不是羞辱別人。

卓冠廷提醒顏寬恒，便利超商全國連鎖，每天靠著十八般武藝在服務全國人民，他們的靈魂可不是給你拿來糟蹋，當作罵人的用辭。

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