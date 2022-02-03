卓冠廷跟奧運拳擊國手林郁婷拜師　打完一套他累到狂喊休息

▲民進黨議員參選人卓冠廷農曆年前學拳擊。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市議員參選人（土城、樹林、三峽、鶯歌）卓冠廷3日在臉書分享一段影片，是他在農曆年前，跟奧運拳擊國手林郁婷拜師學藝。不過，卓冠廷打完1套，再加上左右直拳，以及左鉤拳的各種組合拳，直接累到喊休息。

卓冠廷表示，他在過年前，跟奧運拳擊國手林郁婷拜師學藝，請同是鶯歌人的她傳授幾招。林郁婷告訴卓冠廷，拳擊消耗熱量超有效率，20分鐘保證爆汗。

卓冠廷說，世界拳后傳授的第一堂課，就是拳擊的基本功，雙腳合併、右腳開到最大、踮腳尖、轉正。他表示，要這樣呈現內八姿勢，雙腳不站一直線，不然會被對手一推就倒。

接著，卓冠廷學習三種拳，包括直拳、鉤拳、上鉤拳；學習完又學閃躲，要Ｕ型蹲下往左右橫移，才能閃過對手拳頭。他笑說，做完1套，再加上左右直拳，以及左鉤拳的各種組合拳，直接累到喊休息。

卓冠廷表示，鶯歌不僅以「陶瓷」聞名，「拳擊」運動也蓬勃發展，有熱誠奉獻的教練們，帶出林郁婷這麼厲害的選手。他強調，林郁婷在2013年成為台灣首位於世界拳擊賽事青年級組中奪下金牌的選手，激勵更多台灣年輕運動員，他們的拚勁肯拼，拉近了台灣拳擊跟世界的距離。

卓冠廷指出，林郁婷去年才代表新北市拿下了全運會女子拳擊60公斤金牌，今年5月預定要參加因疫情延賽的土耳其世錦賽，還有9月將登場的杭州亞運，他也請大家一起幫林郁婷選手加油。