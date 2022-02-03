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小琉球遊客湧現！東港警全力疏導春節交通　縣警局長暖心慰勞

▲屏東縣警局長劉印宮到東港問員警春節執勤辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局長劉印宮到東港問員警春節執勤辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(3)日大年初三，小琉球湧入大批遊客，轄區的東港警方出動大批員警疏導交通，縣警局長劉印宮一早到該警分局轄區視察東琉碼頭及南州交流道臺1線南下車流，現地慰問辛苦的交通疏導同仁，讓連假執勤的同仁感到特別的窩心。

▲屏東縣警局長劉印宮到東港問員警春節執勤辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局長劉印宮到東港問員警春節執勤辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

鑒往例連假期間至墾丁、臺東旅遊及返鄉過年民眾大增，東港警分局在轄內的南州交流道、東琉線碼頭等地規劃交通疏導勤務。

▲屏東縣警局長劉印宮到東港問員警春節執勤辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局長劉印宮到東港問員警春節執勤辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

1.針對東琉碼頭排隊購票人潮，雖碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場，但車位仍有限，民眾往返東港-小琉球或至華僑市場用餐，如停車位已滿，建議可將愛車停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光。

▲屏東縣警局長劉印宮到東港問員警春節執勤辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

2. 臺1線及臺17線部分:規劃臺1線北上車潮湧現時，於臺1線左轉勝利路車輛，請行駛中、外「兩車道北上」銜接引道至南州交流道，警方於現場將擺設交通錐並輔以LED字幕提醒駕駛朋友，勿再任意變換車道，另亦可沿臺1線再直行2公里由「崁頂交流道」北上進入國道3號，或經臺17線進入林邊，由林邊交流道北上，均可有效避開南州交流道車多路段。

東港警分局長林文煜表示，本分局事前縝密規劃交通疏導工作外，於交通要道突發交通事故，亦會機動、迅速派遣警力排除並疏導，避免車流受阻，並提醒駕駛朋友注意行車安全，切記酒後不開車，平安快樂過新年。

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