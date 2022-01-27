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詐欺水房藏高雄大樓、民宅　洗錢近200億！警4波攻堅逮21人

▲屏東縣政府警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，成效卓著 。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東縣政府警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，成效卓著 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，執行淨化春節前治安環境威力掃蕩，查獲涉嫌賭博案30件118人、查獲重利高利貸案16件25人及博弈、詐欺洗錢水房1件21人，總查扣不法所得逾新臺幣400萬元及自小客車1部，其中洗錢案金額近200億元，不法所得超過1億元，持續擴大追查。

▲屏東縣政府警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，成效卓著 。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東縣政府警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，成效卓著 。（圖／民眾提供，下同）

縣警局因應2022農曆春節到來，為打擊黑幫操控各類賭博及其衍生暴力不法犯行，超前部署調查蒐報轄內賭場與地下錢莊高利貸等情資，配合警政署執行全國同步查緝賭博與重利專案行動。

▲屏東縣政府警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，成效卓著 。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東縣政府警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，成效卓著 。（圖／民眾提供，下同）

局警大隊接獲有人在高雄市某大樓內從事不法行為情資，會同刑事局偵八大隊、高雄市警察局刑警大隊、新興分局等單位共組專案小組，共同合作偵辦以謝姓為首之跨國洗錢水房集團。

▲▼ 。（圖／提供

▲▼ 。（圖／提供

為分散遭警方查緝風險，嫌犯先承租多處商辦大樓及民宅，再以高薪招募相關成員共犯，分為2至3班24小時運作，該集團透過電腦及手機，以轉帳多層帳戶來躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，再從中抽成牟利，經清查該集團半年內洗錢金額就高達新臺幣95億餘元，不法所得逾5千萬元，另經檢視班表，該水房集團已營運近一年，如以目前清查帳冊推估，總洗錢金額近新臺幣200億元，不法所得逾新臺幣1億元。

專案小組自2021年11、12月間分3波攻堅行動，分別於高雄市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商，並於今年1月發動第四波查緝行動，順利緝獲幕後金主及第4據點水房，總計執行4波攻堅查緝，查獲犯嫌21人到案，謝姓主嫌經法院裁定收押，計查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金新臺幣193萬餘元，訊後移送高雄地檢署偵辦，目前持續溯源擴大追查中。

縣警局長劉印宮表示，法律無假期，無論是春節重要節慶或日常時期均不減掃蕩威力，將貫徹警政署「打詐就是掃黑斷金流」打擊策略，只要有不法分子涉嫌犯案，即窮追猛打，並規劃掃黑、掃賭、打詐、肅槍、緝毒及掃蕩地下錢莊等專案查緝行動，將涉案分子一個一個抓，同時呼籲年輕學子，初以新鮮人步入社會求職時、勿急功近利求高報酬而參與非法集團，自毀前程，警方有信心在新的一年，讓民眾均能安居樂業，平安過好年。

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