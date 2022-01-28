屏東廢棄雞舍竟是製毒工廠　他戴防毒面罩作業被活逮

▲屏東縣警方查獲毒品成果 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警方查緝製毒工廠，發現毒梟不但承租雞舍煉毒，避免煉毒異味曝露行蹤，也擔心煉毒產生的空氣，頭戴防毒面罩提煉毒品，在警攻堅時混然不知，愣在原地不知所措，被警方逮個正著，訊後依法送辦。

毒品犯罪影響治安，成為嚴峻之社會問題，屏東縣政府警察局與屏東地檢察署2021年執行「網路緝毒」及「安居緝毒」等專案，共 查獲販毒藥頭84件97人(含網路販毒9件15人)、製毒工廠5件8人、第一級毒品25.64公克、第二級毒品24676.51公克、第三級毒品1112.15 公克、第四級毒品646620.8公克及毒品咖啡包807包，成果豐碩。

縣警局刑警大隊獲報許姓及葉姓犯嫌，覬覦製造第二級毒品先驅原料氯偽麻黃鹼之利益豐厚，於去年年2月間，承租位於鹽埔鄉的廢棄雞舍，以不明來源的藥錠為原料，提煉氯偽麻黃鹼，立即報請屏東地檢署檢察官鍾佩宇指揮偵辦。

經8個月跟監蒐證，見時機成熟，於11月7日凌晨1時許，實施攻堅逮捕行動。警方攻堅時，犯嫌在深夜頭戴防毒面罩提煉毒品，見警攻堅愣在原地不知所措，警方當場查獲氯偽麻黃鹼成品毛重約75.8公斤、半成品毛重約45.6公斤及相關製毒原料設備等。

另該大隊獲報陳姓犯嫌覬覦製造毒品利益豐厚，於9月間承租鹽埔鄉鐵皮屋，準備從事製毒不法犯行，也報請鍾佩宇檢察官指揮偵辦。歷2個多月跟監蒐證，於11月17日下午，持搜索票進行攻堅查緝，現場查獲陳姓犯嫌以麻黃素提鍊製造第二級毒品安非他命毛重約2.1公斤、半成品毛重約11.8公斤及相關製毒化學試劑、工具設備。

屏檢檢警年前大掃毒於3個月內，偵破5件製毒工廠，有效斬斷毒品供應源頭，警方將持續追查幕後主嫌、共犯及金流，並清查製毒原料麻黃素流向，持續溯源擴大偵辦。

縣警局局長劉印宮表示，疫情趨緩後強力掃毒，對查緝毒品工作從未鬆懈，警竹將持續掃除不法份子，全力維護本縣治安，保障屏東縣民生命、財產安全，踐行縣長「安居樂業、幸福屏東」的施政理念，營造民眾安居樂業的優質生活空間。