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挑戰終極警探　屏東小小警長探索營成果豐碩

▲屏東縣警察局辦理寒假青少年警察川練營 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警察局辦理寒假青少年警察川練營 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為鼓勵青少年從事正當休閒活動，在寒假期間特別招募30名國小五、六級學員，探索警察工作技能，透過體驗活動展現自我、強身防身，學習禮節的生活態度，藉以提升自我保護能力，於25日由縣警長劉印宮主持，希望互動藉由方式教導學員們交通及婦幼人身安全，以增加其安全防衛意識，強化學員自我保護觀念，避免受害。

▲屏東縣警察局辦理寒假青少年警察川練營 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警察局辦理寒假青少年警察川練營 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

活動中，教官特別模擬刑案現場，讓參與的小偵探學員們利用剛學習的偵查技巧，找出證據追出兇手來，從中學會居家安檢技能，並實施反毒（菸酒）、反霸凌、反飆車、反詐騙等宣導，現場還開放學員們扮演警長體驗刑案現場攻堅，學員們從臨場中了解警察平日工作項目，更希望讓學童們能夠拒絕不良誘惑，培養積極進取精神，以達到寓教於樂的目標。

▲屏東縣警察局辦理寒假青少年警察川練營 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警察局辦理寒假青少年警察川練營 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

近年來毒品年輕化問題日趨嚴重，加上現今新興毒品常偽裝成不易辨識的日常食品包裝，為避免學員因好奇而誤食成癮，特別介紹常見的毒品種類及偽裝之食品態樣，呼籲學員們注意來源不明的飲食，很有可能會混用新興毒品，千萬不要好奇嘗試。

▲屏東縣警察局辦理寒假青少年警察川練營 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警察局辦理寒假青少年警察川練營 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

劉印宮局長在結訓典禮並頒予參訓學生結訓證書，特別鼓勵學生建立守法觀念，絕不涉足不當場所及接受不明食品，以避免毒品危害機會。

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