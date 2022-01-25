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加強重要節日安全維護工作起跑　潘孟安慰問四大民力＋警察

▲縣長潘孟安慰問里港、內埔警分局員警及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣長潘孟安慰問里港、內埔警分局員警及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年加強重要節日安全維護工作在24日晚上展開，屏東縣縣長潘孟安對於民防、義警、義交及志工等4大民力平日為民服務的辛勞，於加強重要節日安全維護工作首日蒞臨里港、內埔兩警分局進行慰問並頒贈工作獎勵金，藉此感謝警察同仁、民防、義警、義交及志工人員，在新冠疫情期間能堅守崗位，犧牲休息時間共同維護治安的辛勞。

▲縣長潘孟安慰問里港、內埔警分局員警及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣長潘孟安慰問里港、內埔警分局員警及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今年年加強重要節日安全維護工作從1月24日的22時至2月7日24時止，一共有15天。這項安全維護工作是結合警、義警、民防及志工人員等協勤民力的總動員。

▲縣長潘孟安慰問里港、內埔警分局員警及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣長潘孟安慰問里港、內埔警分局員警及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣長潘孟安表示，今年的加強重要節日安全維護工作，工作主軸仍以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為重點，因屏東是觀光景點大縣，很多遊客及返鄉民眾擁入，除了原本的警力，要出動非常多的民力，感謝義警、民防、義交、志工大隊等，大家齊心協力共同支援春節期間的治安維護、交通疏導工作，也提醒在年節執勤期間，要注意溫差保暖，更要加強防疫工作。

縣警局長劉印宮除感謝各民力中隊、分隊，守護各個分局轄區的辛勤付出，致屏東縣不論在交通、治安方面都有非常好的績效，春節連續假期將至，很多鄉親返鄉或外出旅遊會擔心家中遭宵小光顧，希望各警察單位及協勤民力要本著「便民互助」的精神，不但勤務不打烊，更要加倍守護社區安全，透過靈活彈性勤務的編排及運用，警民協力提供優質服務，讓縣民有一個平安快樂的春節假期。

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